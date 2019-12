ProtecciÃ³n Civil llama a no adquirir productos elaborados con pÃ³lvora

Protección Civil llama a no adquirir productos elaborados con pólvora

Eloy Ruiz Gastélum pide a los padres de familia que eviten comprarles explosivos a sus hijos para evitar accidentes en estas fiestas decembrinas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- La pólvora en sus diferentes presentaciones es un elemento de alto riesgo principalmente para los niños, reiteró el Coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum.

El funcionario mostró los diferentes juegos pirotécnicos que se comercializan y advirtió que todos representan un peligro tanto en su almacenamiento, transportación o uso.

Por ello insistió en el llamado a los padres de familia, para que eviten adquirir este tipo de producto para la celebración de las fiestas decembrinas, y que por el contrario tengan fiestas de sana convivencia.

“Queremos ser muy insistentes con la ciudadanía para que se abstenga en su totalidad adquirir o utilizar parte de la pirotecnia que aquí tenemos. Hay diferentes tipos de presentaciones llamativas que realmente asemejan un envoltorio de dulce. Están siendo diseñados de tal manera que sean atractivos al ojo del niño. Esto es lo que no queremos, que no lleguen a la mano de nuestros niños. El ‘cohetón’, los ‘atuneros’, son cohetes letales que no debemos ni siquiera conservar en nuestra casa. La ‘bazooka’ está dentro de la gama de nivel profesional, no es para que se comercialice en la calle. La campaña es permanente, es una instrucción del Presidente municipal Químico Luis Guillermo Benítez Torres, de que estas fiestas decembrinas las pasemos en paz en armonía y sobre todo que la disfrutemos en familia y digan no a la pirotecnia”, señaló.

Ruiz Gastélum reiteró el llamado de denunciar los puntos de venta de los juegos pirotécnicos, ya que sólo está permitida la venta de luces de bengala y cebollitas.