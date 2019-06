Proyectan reconocer con distintivo Verde a restaurantes libres de plÃ¡sticos en MazatlÃ¡n

Proyectan reconocer con distintivo Verde a restaurantes libres de plásticos en Mazatlán

Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología, dice que se busca reconocer a los restaurantes que no utilicen plásticos desechables

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La dirección de Ecología y Medio Ambiente proyecta la creación de un Distintivo Verde para reconocer a los restaurantes que no utilicen plásticos desechables, como el que ya se entrega a pequeñas empresas comprometidas con el cuidado del planeta.

Esto forma parte del convenio firmado en abril entre esta dependencia, la Operadora y Administradora de Playas, así como por científicos de la UNAM, quienes establecieron el compromiso de emprender acciones encaminadas a convertir a Mazatlán en un municipio libre de plásticos.

Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología, comentó que primero se debe hacer un análisis de la legislación federal y estatal en la materia, para armonizar las acciones del gobierno municipal en torno a este propósito, que considera de urgente implementación dados los daños comprobados de los microplásticos en especies marinas, que a través de su consumo terminan en el interior de los organismos humanos.

Asimismo, recordó que los plásticos pueden tardar hasta 500 años en degradarse dependiendo de la clase de material y las condiciones ambientales, pero en ese proceso se van fragmentando creando con ello el problema de los microplásticos, que son aquellos que miden de 1 a 5 milímetros.

“Ya hemos ideado para el caso de los restaurantes que no utilicen desechables, ni popotes... darles un reconocimiento, hay mucha gente que busca esos establecimientos, como del tipo pet friendly (amigables con los animales) o sustentables, amigables con el medio ambiente, por lo pronto ya se hace en los comercios”, declaró la funcionaria.

En Mazatlán, la industria gastronómica a mediana y pequeña escala es una de las más boyantes acompañada también del aumento del turismo, al grado que se registra la apertura de al menos 50 nuevos restaurantes por año, según estimaciones de la Canirac, por lo que se considera un sector clave para la reducción de los plásticos.

Aunque la directora de Ecología no dio una fecha para la aplicación de este Distintivo, comentó que ya se ha iniciado con la labor de concientización para que los negocios se preparen para el “día cero” no sólo en restaurantes sino en todo tipo de comercios.

Esto es, advirtió, llegará el día en que ya no puedan utilizar más plásticos de un solo uso y deban sustituirlos.

“Por eso le estamos pidiendo a los comerciantes que vayan preparando a los clientes, al decirles que ya no les darán bolsas y lleven su bolsa de un material durable que puedan seguir reutilizando”.

San Juan Gallardo comentó que los más resistentes al cambio son los propios ciudadanos, quienes se preguntan cómo tirarán su basura, para lo cual aseguró que hay alternativas.

De igual manera, consideró que se debe dar un tiempo para quienes viven de la venta de bolsas de plástico se preparen, porque se trata de una normatividad estatal.

De hecho, en septiembre de 2018 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, que en su artículo 74 prohíbe entregar bolsas de plástico no biodegradables de manera gratuita. No obstante, la medida aún no se hace efectiva a pesar de que el reglamento respectivo fue publicado el pasado 12 de abril en el órgano oficial de Gobierno del Estado.