Publicidad sexista en medios de comunicaciÃ³n debe ser prohibida: Mujeres de Morena

Publicidad sexista en medios de comunicación debe ser prohibida: Mujeres de Morena

Carol Arriaga criticó que en anuncios publicitarios se coloque la imagen de la mujer como un objeto sexual

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Se deben considerar reformas a la ley que prohíban la publicidad en medios de comunicación sexista y que cosifica a las mujeres, dijo Carol Arriaga García, Secretaria de Mujeres de Morena.

Invitada a participar en el diálogo “Hombro con hombro contra la violencia familiar y política”, en rueda de prensa criticó que en anuncios se coloque la imagen de la mujer como un objeto sexual en publicidad de productos no relacionados con su figura.

“Encontramos medios de comunicación muy sexistas en las publicidades, podemos ver a las mujeres que no las usan como sujetas (sic) sino como objetos sexuales. Entonces para vender un producto hacen algo que no tiene nada que ver, entonces aparecen unos pechos gigantes, un trasero enorme y una cerveza, lo cual no tiene que ver una cerveza con el cuerpo de una mujer”, aseveró.

“Sí valdría la pena prohibir la publicidad sexista, yo creo que México tiene que ir caminando hacia eliminar este tipo de publicidad discriminatoria, y además no solamente sexista, sino es racista y es clasista, siempre vemos anuncios de cualquier jabón o enseres doméstico anunciados por mujeres, y quienes manejan y conducen los vehículos, siempre vemos al hombre, y al lado la mujer, como objeto sexual, como accesorio de vehículo”, expresó Carol Arriaga.

Aseveró que el acoso sexual está tan normalizado que los hombres piensan que no pasa con lanzar un piropo, cuando eso puede ser la llave para abrir un ciclo de agresiones contras las mujeres que difícilmente se puede detener como colectividad, y eso lo refuerzan lo medios de comunicación con la publicidad sexista.

“Pasa una muchacha guapa, va un piropo, no digo ‘no pasa nada’, se convierte en un roce, después en una nalgada, después en una violación y acaba en un feminicidio, así de complejo es el ciclo de la violencia”,

Agregó que la reforma educativa, por ejemplo, no se enfocó en combatir la discriminación, y cambiar los estereotipos de los hombres y mujeres desde la niñez, para no replicar lo aprendido con sus juegos y juguetes.

“Desde los niños más pequeños empezamos a discriminar lo que debe ser una niña y lo que debe ser un niño, y a la niña le regalamos muñecas, y a la niña le regalamos maquillaje, y a la niña la estamos educando para que sea cuidadora, para que sea una muñequita que busque un hombre, se busque un proveedor que la mantenga, eso es lo que les estamos enseñando tradicionalmente con los juguetes que se regalan a las niñas”, ejemplificó.

Mientras, añadió, a los niños les regalan pistolas, carritos, pelotas, y los enseñan a ser violentos, trabajar en equipo, estar fuera de la casa y ser proveedores.

En la cuestión de la violencia contra las mujeres, mencionó que hay una crisis humanitaria en el país y se deben reforzar las medidas preventivas y de pacificación para no llegar a una situación de feminicidio, y haya mujeres libres que puedan ejercer sus derechos.

“Hay ministerios públicos que no tienen las capacidades, están excedidos en las cargas de trabajo, hay una crisis humanitaria muy violenta, que ya rebasa a cualquier persona y a cualquier institución, tenemos la necesidad de regenerar y recomponer a este país”, señaló.