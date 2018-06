PUBLIRREPORTAJE: Están listas para aprender inglés y francés - Noroeste

IDIOMAS

Perfeccionar el inglés para comprenderlo cuando viajen, aprender un nuevo idioma, como el francés y conocer nuevas culturas, fue lo que entusiasmó a las pequeñas Paola Zepeda, Isabella Peña, Andrea Ríos, Carla Abigaíl Arámburo y Sofía Beristáin, para estudiar en el Jean Piaget Language Center.

Ellas son algunas de las alumnas que participarán en las clases de este centro de idiomas que abrirá sus puertas al público general, con clases de inglés por niveles hasta intermedio avanzado y francés básico, a partir del 25 de agosto.

Alba Lucía Ortiz Lugo, coordinadora del Jean Piaget Language Center, comentó que desde hace tiempo los padres de familia y alumnos les estaban pidiendo clases y cursos extras de idioma inglés y decidieron además ofertar francés, porque se da en clases curriculares de preparatoria.

"Tenemos maestros muy capacitados, todos con certificaciones en nivel de inglés, son cursos muy dinámicos. Clases habladas al cien por ciento en el idioma, para agudizar el oído, escuchar y practicar, los libros cuentan con plataforma digital, que es como un laboratorio donde hacen práctica de los temas y las habilidades", destacó.

"Trabajamos cinco habilidades: comprensión oral, comprensión escrita, gramática y vocabulario, expresión oral y expresión escrita".

Además, agregó, cuentan con una app y desde el celular pueden hacer prácticas y revisar contenidos de sus libros.

"En Jean Piaget se cuenta con tecnología WiFi para alumnos, cada uno con usuario y contraseña y así será en Language Center".

El maestro de inglés Geovanny Flores, quien estará a cargo de uno de los grupos, explicó que una de las razones por las que recomienda estudiar en Jean Piaget Language Center es porque tienen las instalaciones e infraestructura adecuadas para que un alumno pueda aprender inglés o francés de manera natural.

A diferencia de las clases de currícula, explicó que en un centro de idiomas el idioma es el enfoque principal y trabajan de tal manera que puedan manejar las cinco habilidades al mismo tiempo.

"Las clases de inglés siempre han sido muy dinámicas en la institución, pero en el centro de idiomas va a estar completamente enfocado al inglés, no tanto a presentar proyectos, sino a reforzar sus bases a quienes las tienen y a enseñar a los que vienen de inicio", explicó.

Actualmente, agregó, los estudiantes tienen la inquietud del inglés por la música que escuchan, las películas que ven y aprovechan eso para motivarlos.

"Ellos están muy pendientes de las series, películas en Netflix y los motivamos a que puedan desarrollar habilidades y se den cuenta, para entender. Hay alumnos que me dicen que le quitan los subtítulos y ya empiezan a entender", dijo.

El Instituto Bilingüe Jean Piaget es una de las instituciones más reconocidas por su nivel de inglés, incluso con certificaciones del International House.

LAS ALUMNAS

"Me gusta el inglés porque lo puedo usar, por ejemplo, en viajes; te puede ayudar a entender muchas cosas como videojuegos, películas, podemos aprender mucho más sobre la cultura de Estados Unidos gracias al inglés. Yo llevo bastante tiempo estudiando en Jean Piaget y pienso que mi nivel de inglés está bien y me gustaría perfeccionar mi pronunciación, por eso elegí estudiar aquí".

Paola Zepeda González

13 años, Primero de secundaria

"Yo decidí estudiar francés ya que su cultura es bastante interesante, además estudiar un nuevo idioma siempre es de mucha ayuda. Me puede ayudar en un futuro y es bastante divertido aprender de una nueva cultura, tradiciones, costumbres. Decidí estudiar aquí porque Jean Piaget siempre ha tenido muy buen nivel en sus idiomas y sus clases son muy didácticas y divertidas".

Isabella Peña Osuna

13 años, Primero de secundaria

"Me gusta mucho el inglés porque sé que me puede servir, es una materia que me dan, que me gusta mucho y aprendo más de lo que ya sé y quiero estudiar aquí porque me gusta como dan las clases, si no entiendes la teacher te explica hasta que comprendas".

Andrea Ríos Trejo

10 años, Quinto de primaria

"Desde chiquita me ha gustado el inglés, mientras cursé primaria me gustó más, además mi mamá es teacher y me puede enseñar hablando en casa, o estudiando juntas, y elegí estudiar aquí porque en la primaria es muy clara la explicación".

Carla Abigaíl Arámburo Zamora

10 años, Cuarto de primaria

"Me gusta aprender más idiomas porque te puede servir en el futuro, si vas a viajar a Estados Unidos o a lugares que tengas que hablar inglés, además que me parece muy interesante aprenderlo. Es un aprendizaje importante para el futuro. Elegí estudiar aquí porque me gusta la educación que te dan, es muy clara, directa, te explican y son muy dinámicas las clases".

Sofía Beristain Osuna

9 años, Cuarto de primaria

