Pujols, el primero con 650 jonrones y 650 dobles

ANAHEIM._ El dominicano Albert Pujols alcanzó otro impresionante récord el domingo, al ser el primer jugador en conectar al menos 650 jonrones y 650 dobles en la historia de la Gran Carpa.

Con un cuadrangular ante el derecho de los Orioles, Dylan Bundy, en la sexta entrada del triunfo 5-4 de los Angelinos, el dominicano se convirtió en el sexto jugador en acumular 650 bambinazos, junto a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714), Alex Rodríguez (696) y Willie Mays (660).

#HaloRecap: Thaiss homers twice, including the walk-off home run, Pujols hits 650th home run and Simmons records 1000th career hit as Angels top Orioles.

