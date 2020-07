Pumas acaba con los rumores y hace oficial la llegada del guardameta Alfredo Talavera

El conjunto Universitario oficializó la llegada del guardameta de 37 años, quien ocupará el lugar que dejó Alfredo Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO._ Alfredo Talavera terminó con la novela de la puerta de los Pumas.

“Tala” se convirtió en el nuevo cancerbero universitario y a su llegada al club auriazul, dejó claro su mentalidad. Buscará dejar todo con su nueva institución, quiere ser campeón con el cuadro felino y estos resultados podrían recaer en que lo puedan seguir tomando en cuenta para la Selección Mexicana, ya sea para que vaya a Qatar 2022 o a los Olímpicos de Tokio 2021.

“El compromiso crece cada día, tengo que mostrar quién soy, para dónde voy y de dónde vengo, ahí demuestras los valores… estoy comprometido. Es una portería muy histórica, los porteros que han estado aquí han sido enormes, representan mucho para mí. Le puedo aportar todo (a Pumas), vengo a entregar mi corazón y lealtad a toda esta afición e institución. Ya es necesario un campeonato, si hay algo que aportar, es mi corazón, mi experiencia, porque no sabes cuándo se puede terminar esto”, expresó Talavera en conferencia de prensa.

Alfredo Talavera ocupará el lugar que dejó Alfredo “El Pollo” Saldívar.

La pretemporada para algunos equipos de la Liga MX iniciará este fin de semana. En la Copa por México participarán: América, Toluca, Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán FC, Cruz Azul y Pumas. La presentación de los auriazules será frente a La Máquina el próximo sábado. Talavera se dice estar listo para estrenarse como cancerbero de la escuadra del Pedregal, además, también habló del Clásico Capitalino.

“Estoy dispuesto a lo que el entrenador me diga, a lo que él considere prudente, ya hice mis pruebas físicas, médicas, todo en cuestión para que pueda hacer mi trabajo al cien por ciento y no pueda retrasarme, no hay otra cosa que la decisión del entrenador para poder jugar este sábado, estoy listo y preparado. Hablando de ese clásico (frente al América), si diste todo en el campo a veces no importa si ganaste o perdiste, así es el futbol, si no sale el resultado me iré tranquilo a casa”, puntualizó.