AFECTACIONES

PyMES son afectadas por altas tarifas de energía eléctrica

Perjudica tener una alta tarifa de luz, porque la situación no está tan fácil como para estar pagando tanto, señalan

Valeria Ortega

Los aumentos a la tarifa de la energía eléctrica no sólo afecta a las grandes empresas, sino también pequeñas y medianas empresas, y al resto de las personas de Culiacán quienes han tenido que modificar sus hábitos de consumo eléctrico y limitarse para no pagar recibos con excesos.

Es el caso de papelerías, ópticas, y establecimientos de comida, entre otras, que han pasado a ser blancos de abusos en cobros en sus recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad, y aunque no han registrado grandes incrementos, ya comienzan a notar la diferencia desde hace unos meses.

"A todos nos perjudica tener una alta tarifa de luz, por que la situación no está tan fácil como para estar pagando tanto. Los meses de ventas bajas tengo que cerrar, porque no puedo estar pagando recibos altos de electricidad y no generar ingresos", explicó Bertha Carrillo, dueña de una papelería.

Doña Bertha no es la única que ha tomado medidas para evitar pagar recibos tan grandes; Lorena López, dueña de una estética en el centro de la ciudad, señaló que ha sustituido algunas de sus herramientas de trabajo por otras que gasten menos energía eléctrica.

"Los que tenemos luz comercial sabemos que no es nada barata, nosotros no tenemos tarifa de descuento, para nosotros siempre es cara. Yo sí pago mucha luz que hasta cambié las lámparas de luz, puse lamparas de led, por lo mismo porque quité las largas que gastaban más", comentó.

"Cambié el aire acondicionado también por de esos que son más ahorradores y si noté el cambio, fue poquito pero sí lo noté", agregó.

Los restaurantes también han tomado medidas de ahorro e incluso para manifestar su inconformidad y descontento con la CFE, y los incrementos de hasta en un 300 por ciento en la energía eléctrica.