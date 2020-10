Que administración de justicia no sea una anormalidad en nueva normalidad: José Miguel Rodríguez

El nuevo presidente del Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ exige que la justicia sea pronta y expedita y que no se programen audiencias muy lejanas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Que la administración de la justicia no sea una anormalidad en la nueva normalidad, sino que sea pronta y expedita y no se programen las audiencias muy lejanas en perjuicio de los demandantes de justicia, exigió el nuevo presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”.

“Que se oiga fuerte y recio, que la administración de justicia sea pronta y expedita puesto que justicia retardada es justicia denegada”, agregó José Miguel Rodríguez Menchaca en su mensaje tras tomar protesta este sábado por la mañana como presidente del Consejo Directivo 2020-2022 de dicha agrupación de profesionales del Derecho en Mazatlán.

“Aquí cabe hacer un respetuoso e institucional llamado a los órganos de impartición de justicia, principalmente del Fuero Común local, para que la así llamada nueva normalidad, no se convierta en una anormalidad que al estar señalando fechas lejanas para la celebración de audiencias se traduce en una anormalidad procesal que afecta a la pronta impartición de justicia, habida cuenta que esa anormalidad prácticamente se traduce en una paralización del proceso”.

Recalcó que esa anormalidad atenta incluso contra el derecho humano del acceso a la justicia establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José, de Costa Rica, en cuanto a que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por las leyes.

“Finalmente conviene recordar que los juzgadores como administradores de justicia deben desprenderse de lo que en algunas veces poderes distintos al judicial pretenden, y eventualmente imponen su voluntad, lo que los abogados organizados no podemos ni debemos permitir pues tal atención por imposición atenta contra el principio de división de poderes y de la independencia judicial como lo establecen los artículos 49, 34 y 116 de nuestra Carta Magna”, subrayó el dirigente de abogados.

“Así como los principios que caracterizan al juez, esto es sapiencia de su resolución y la autenticidad de las mismas, de modo tal que si estas determinaciones no se ajustan a esos principios los justiciables y los abogados postulantes ineludiblemente harán uso de los recursos que les otorga la ley procesal y en su caso el Juicio de Amparo es el medio jurídico que preserva las garantías constitucionales”.

Al asumir la presidencia de dicho Colegio de Abogados, en sustitución de José Antonio Serna Valdés que la encabezó durante los periodos 2016-2018 y 2018-2020, en un evento en que se atendieron las disposiciones sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19, Rodríguez Menchaca también dijo que los agremiados de esta agrupación tienen como deber ajustar el ejercicio de la abogacía a los principios del respeto mutuo y su ejercicio sea dentro de la ética profesional y en el justo acatamiento de los derechos humanos tanto de los justiciables como en la divulgación de estos entre sus colegas.

“Esos han sido los principios rectores de quienes me han precedido en la ardua pero gratificante tarea de dirigir este Colegio y es por ello que hoy asumo la presidencia del mismo consciente de la responsabilidad de ser digno continuador de esa labor que ha posicionado a este organismo no sólo a nivel local, sino también estatal y por qué no decirlo, a nivel nacional”, continuó.

“Pues basta recordar que justamente de aquí han surgido elementos que han ocupado la dirigencia estatal y nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que justamente en una semana más un miembro distinguido de este organismo, como lo es el presidente saliente, asumirá formalmente el cargo de delegado estatal de la Concaam”.

El evento también fue presidido por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Concaam, José Antonio Serna Coronado, por el Subsecretario de Gobierno del Estado, José Joel Bouciéguez Lizárraga, el Vicefiscal en la zona sur del estado, José Francisco López Leal, entre otros.