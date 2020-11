'Que corra', sugiere Alonso Ancira a Peña Nieto

El empresario dice que el pacto de AMLO y el priista se rompió

Sinembargo.MX

06/11/2020 | 08:36 AM

Ciudad de México.– Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), recomendó al ex mandatario Enrique Peña Nieto “correr”, pues opinó que podrían detenerlo si baja la popularidad del Presidente López Obrador.

El empresario hizo esta recomendación al ex Presidente durante una entrevista con Carlos Loret de Mola para el sitio web Latinus, ahí dijo que Andrés López Obrador pactó con Peña Nieto y Luis Videgaray para designar a José Antonio Meade como candidato del PRI en las elecciones de 2018.

Ancira también se refirió al futuro de Altos Hornos al adelantar que próximamente alcanzará un acuerdo con Villacero, y negó haber participado en sobornos destinados a priistas.

Alonso Ancira, quien se encuentra en libertad condicional en España, dijo que el pacto que habría alcanzado el actual Jefe del Ejecutivo dependería de su nivel de popularidad en la Presidencia.

“Hubo un pacto, ¿en qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, Meade. Pero es un hombre muy bueno, derecho”, expuso.

“El pacto incluye: si tengo necesidad, porque se me está bajando la popularidad, te descabecho, mientras no tenga necesidad, la voy llevando”, agregó.

En ese sentido, el columnista preguntó a Ancira qué le recomendaría a Peña Nieto.

“Pues mire, lo primero, que corra, que se busque Timbuctú”, le respondió.

NIEGA SOBORNOS Y PIDE DISCULPA

El dueño de AHMSA aseguró que no ofreció sobornos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pero reconoció que sí destinó algunos recursos, como “un par de millones de dólares”, en plumas y láminas para la campaña, además de haberle invitado a Emilio Lozoya cenas con vinos y champagne.

De igual forma, Ancira negó que mantuviera una relación con el Presidente Peña Nieto y Luis Videgaray para que Petróleos Mexicanos comprara Agronitrogenados.

Ancira se encuentra sujeto a un juicio de extradición en España, le imputan haber sobornado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, con 3.5 millones de dólares para que la empresa comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.

El Presidente López Obrador ha dicho estar a la espera de que AHMSA haga el pago de los 200 millones de dólares entregados en la administración anterior por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Ancira opinó que con una disculpa que le ofrezca el Gobierno de López Obrador podrían hablar de una devolución de 200 millones de dólares por la compra de Agronitrogenados.

“Si el señor me hiciera una propuesta […] ya no tengo los 200 millones, me tendría que dar plazos y tiempo”, dijo.