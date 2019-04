Que me hagan llegar las denuncias del ZoolÃ³gico de CuliacÃ¡n: Estrada Ferreiro

Que me hagan llegar las denuncias del Zoológico de Culiacán: Estrada Ferreiro

Estrada Ferreiro le señaló a las personas que piden el cierre de este atractivo turístico en Culiacán que le hagan llegar sus inquietudes, y que él valorará qué hacer al respecto, pero reiteró que él no gobierna en base a redes

Antonio Olazábal

Ante la demanda en redes sociales de cerrar el Zoológico de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, invitó a las personas que tengan problemas con este espacio, a denunciarlo ante él y las instancias correspondientes y no por Facebook.

En change.org se reunieron firmas para cerrar el zoológico de la ciudad, esto ante una supuesta crueldad en contra de los animales que ahí habitan. Al Presidente Municipal se le cuestionó ante ello, y derivado de esto, pidió a la ciudadanía acercarse al Ayuntamiento y realizar las quejas de manera oficiosa, y no por redes sociales.

“He escuchado comentarios, quisiera que me los llevaran a mí...que los traigan para acá, yo no puedo manejar el Gobierno en base a las redes, que me traigan las denuncias para acá”. Llamó.

“No he podido desde que fui la última vez fue cuando una jirafa se bautizó o se registró no sé qué cosa...lo vi bien, nosotros estamos dando el subsidio que se requiere”, agregó.

El Diputado de Morena Pedro Lobo, fue otro que en redes sociales le cuestionó a la ciudadanía si se debía cerrar el zoológico, el 37 por ciento estuvo en contra, y el 63 a favor.

“Quiero que me digan qué están denunciando, que me traigan la denuncia, que vengan directamente, no hay problema; hay problemas que están vigilando esto, y no me han hecho ningún reporte”, enfatizó.

“Sí quisiera, que bueno que tú lo comentas, que las personas que andan diciendo que está mal, que hay irregularidades, lo hicieran por escrito, es más, yo quiero que lo hagan, esos son chismes nada más (comentarios en redes”, subrayó.