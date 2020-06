Que no haya psicosis; registro rÃ©cord de muertes fue por 'una actualizaciÃ³n': AMLO

Que no haya psicosis; registro récord de muertes fue por 'una actualización': AMLO

Dijo que se alcanzó ese número porque se consolidaron fallecimientos confirmados de días anteriores

Sinembargo.MX

04/06/2020 | 08:20 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los mil 092 fallecimientos a causa del Covid-19), reportados ayer miércoles, fue un número elevado porque hubo una "actualización" en los registros, por lo que pidió que "no haya psicosis, miedo o temor. No hagamos caso al amarilismo".

"Se hizo un proceso de actualización, pero no significa que fallecieron en un día. Hubo un ajuste de defunciones que no se habían registrado o no se habían dictaminado [...] Ayer hubo menos fallecidos que los mil registrados", indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Lo podemos observar en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Lo hago para que no nos alarmemos, sino para que se conozca la realidad. No se trata de relajar la disciplina, sino de seguirnos cuidando", añadió el político tabasqueño.

López Obrador presentó una tabla comparativa de fallecimientos por número de habitantes, en la que resaltó que Bélgica tiene 9 veces más muertes por coronavirus, con respecto a México. "Nuestro país ocupa, de un total de 30 países, el lugar 18 de los países con mayor número de defunciones por Covid-19 al 3 de junio", afirmó.

México reportó ayer 3 mil 912 nuevos casos conocidos de coronavirus, con lo que el número total de personas infectadas registró un nuevo récord para un día al subir a 101 mil 238, según las cifras reveladas por las autoridades sanitarias federales.

Por otro lado, durante las últimas horas fueron registrados 1,092 decesos relacionados con el Covid-19, también un nuevo máximo diario, para un total de 11 mil 729 víctimas fatales, en momentos en que el país reanudó esta semana las actividades esenciales, dentro del plan hacia una “nueva normalidad”.