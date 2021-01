'Que no salga a decir mentiras', exigió Juan Carlos Estrada a Alcalde de Escuinapa

El dirigente estatal del PAN calificó como acciones gandallas el que el Presidente Municipal de Escuinapa, Emmett Soto Grave se haya vacunado contra el Covid-19 argumentando que es médico internista que atiende a pacientes con coronavirus

Karen Bravo

CULIACÁN._ El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, exigió al Alcalde de Escuinapa Emmett Soto Grave no justificar que le hayan aplicado la vacuna contra el Covid-19 aun por encima de los trabajadores de salud de la primera línea.

“Que no salga a decir mentiras, que no salga a decir que es médico internista, que no dudo que lo sea, y que él está en la primera línea de batalla, no, posiblemente de repente va pero eso no quiere decir y el pueblo de Escuinapa lo dice (...) por lo tanto, yo le digo que desde aquí le exijo que no diga mentiras”, fustigó Estrada Vega.

“Que reconozca su error y también que acepte la consecuencia de los mismos porque los seres humanos cuando cometemos errores tenemos que ser capaces también de aceptar las consecuencias de los mismos”, añadió.

Trabajadores de la salud de Escuinapa denunciaron que Soto Grave se aplicó la vacuna contra el coronavirus el pasado viernes, situación que calificaron como injusta, pues no se encuentra en la primera línea de atención en el área Covid, esto fue confirmado por autoridades del hospital del municipio; sin embargo, los denunciantes también argumentaron que la familia del Alcalde fue inoculada, lo que no fue verificado.

“Sin medir el daño que causa, comete este tipo de acciones abusivas y totalmente gandallas”, sentenció el dirigente panista.

“Espero que solo haya sido él, espero que no hayan sido más miembros de su familia, espero que no porque eso sería mucho más reprobable”, agregó.

Estrada Vega aprobó que la Secretaría de Salud haya destituido a Wilfrido Delgado Pardo y a Jesús Melgoza, director y subdirector, respectivamente, del Hospital General de Escuinapa, pero exhortó al partido al que pertenece Soto Grave que tome acciones por el asunto.

“Esperemos pues qué hace Morena, ¿y por qué digo Morena? Porque Morena tiene mayoría en el Congreso, a Morena le corresponde tomar una decisión, una determinación como lo está haciendo su partido a nivel nacional, pero yo les exijo que lo hagan en los hechos, no nada más en el dicho”, subrayó.

“Yo exijo una acción responsable por parte de Morena y que dejen de simular, y que dejen pues de engañar al pueblo que ellos son los buenos y el resto son los malos, mienten, hoy nos damos cuenta que no son solo iguales, que son mucho peor de los que alguna vez han estado en diversos cargos de gobierno”.