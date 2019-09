Que se comprometa con el campo y no mande a sus secretarios a golpear a AMLO, pide Diputado a Quirino

El legislador federal guasavense exhorta al Gobernador y a los dirigentes agrícolas a sentarse con los diputados y sustentar con números la necesidad de aumentar los recursos que se pretenden etiquetar en el PEF 2020 al sector agropecuario

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que realmente se comprometa para mejorar del presupuesto 2020 para el campo y no solo esté soltando a sus secretarios de estado para que golpeen al Gobierno Federal, llamó el Diputado Casimiro Zamora Valdez al Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El legislador federal por Morena reconoció que es lamentable el recorte de alrededor del 30 por ciento que viene planteado para el sector agropecuario en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello es que tienen que hacer equipo diputados, dirigentes de organizaciones y autoridades estatales, para con números en la mano pelear por más recursos.

El reproche al Mandatario estatal lo hizo Zamora Valdez, al recordar que el 9 de septiembre, día en que los diputados federales sinaloenses de Morena presentaron su informe, él tocó el tema del campo y Ordaz Coppel ni se tibió.

“Toqué el punto del campo y el Gobernador ni se tibió, y me va a escuchar, el Gobernador no se tibió cuando toqué el tema del campo ante los 8 diputados que estábamos ahí y además estaba el jefe del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, no se tibió y le hago el llamado al Gobernador que se comprometa y que no suelte a sus secretarios a que estén golpeando al Gobierno Federal cuando hay una irresponsabilidad a nivel local”, señaló.

El Diputado federal subrayó que la responsabilidad de Ordaz Coppel en este tema es hacer un marco de proyectos de presupuesto, de necesidades del campo, no nada más del maíz.

“Hago el llamado al Gobernador y a los líderes agrícolas a que nos sentemos juntos y analicemos la situación, es un punto de partida porque sí me duele la situación del campo mexicano y me duele particularmente Sinaloa, que son los que más producen a nivel nacional”, aseguró.

Zamora Valdez reprochó también que dirigentes de organizaciones agrícolas de Sinaloa han ido a la Cámara de Diputados y han ninguneado a los legisladores sinaloenses e incluso a los integrantes de la comisión de agricultura.

“Ya fueron organizaciones campesinas, los saludé, los tuve enfrente de mí, y saben qué es lo que dicen, 'dónde puedo ver a Mario Delgado, dónde puedo ver a Alfonso Ramírez Cuéllar', no van a buscar a los diputados de Sinaloa. Yo les hago un reclamo a ellos que no van a buscar a los representantes populares de aquí”, expuso.

Pero además, agregó, van sin proyectos y sin números para sustentar sus argumentos y ni siquiera toma nota de lo que se platica, sólo hablan y hablan de que ocupan esto y ocupan lo otro.

El Diputado guasavense manifestó que el presupuesto al campo se puede mejorar, pero todos los involucrados se tienen que reunir y ponerse de acuerdo para justificar la necesidad de un aumento en el recurso que se pretende etiquetar.