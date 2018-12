Que se regresen a su casa si no pueden administrar CuliacÃ¡n: David Alarid

Que se regresen a su casa si no pueden administrar Culiacán: David Alarid

El priista y líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán acusó que el gobierno que preside Estrada Ferreiro sólo ha caído en dimes y diretes y no ha atacado las problemáticas de esta capital

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si el actual gobierno no puede administrar Culiacán que se regrese a su casa, llamó Héctor David Alarid Rodríguez, priista y líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

El ex Diputado del Partido Revolucionario Institucional acusó que no ve que la actual administración esté planeando un mejor Culiacán, no ve trabajos de seguridad, en el deporte; es por eso que llamó al gobierno que preside Jesús Estrada Ferreiro a regresarse a su casa si no puede administrar la capital sinaloense.

"Veo a una administración pública donde no hace un señalamiento sobre un plan de desarrollo municipal, donde no hay dicho qué van a hacer por Culiacán, las cosas grandes, el tema del deporte, de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, qué va a hacer Culiacán, pero no, ahí traen el trabajador sindicalizado, que si es derecho que si no es derecho.

"Bueno, con todo respeto que se regresen a su casa si no pueden administrar Culiacán", criticó.

El líder del Stasac por tres ciclos consecutivos señaló que el Alcalde de Culiacán sólo cae en dimes y diretes, que está igual que Andrés Manuel López Obrador, dicen una cosa y hacen otra.

"Son puros dimes y diretes, dicen una cosa y al otro día dicen otra, ahí involucran a la gente, la enredan, están como el del gobierno federal, dicen una cosa, dicen otra, las consultas ciudadanas, puro enredar a la gente", subrayó.

"Yo creo que la gente lo que quiere es hechos, ¿Qué es lo que quieren ustedes? Salir a trabajar y que tu familia se quede salvaguardada en su casa".

"Ellos que se van a México a sentar con el Presidente de la República, que se sientan con los generales, ¿Dónde está el tema de seguridad? Yo no veo que digan nada o hagan nada", afirmó.