QuÃ© viene de Juego de Tronos: desde los spin off hasta lo que sigue de la historia de R. R. Martin

Qué viene de Juego de Tronos: desde los spin off hasta lo que sigue de la historia de R. R. Martin

El final de la serie llegó hace unos días y aún suele ser difícil de superar para gran parte del fandom. Sin embargo, a pesar de que la ficción le puso punto final a su historia, existen otros proyectos que albergara el universo de GOT

MADRID (SinEmbargo)._ Juego de tronos ha muerto. La serie de HBO se ha despedido para siempre tras el lanzamiento de su último capítulo, el 8×06, que ha dado mucho qué hablar y también ha generado debate: ¿Broche de oro o frío como el invierno?

En cualquier caso, la enorme legión de fans que la ficción ha recolectado a lo largo de estos ocho años en los que se ha convertido en un verdadero fenómeno está ávida de nuevas historias. Y por eso es necesario recordar el horizonte que se atisba en el universo de Juego de tronos en forma de spin-offs.

Aunque la serie principal ha puesto punto final, tanto el autor de los libros, George R.R. Martin, como la cadena han confirmado que su historia tendrá una continuidad en hasta cinco proyectos diferentes de series derivadas. Y a corto plazo, HBO lanza el lunes 27 de mayo La última guardia, su documental sobre la temporada final de la serie.

GEORGE R. R MARTIN “TRES AVANZAN MUY BIEN”

En mayo de 2017, cuando la serie emitía su séptima temporada, HBO anunció oficialmente que había iniciado el desarrollo de cuatro spin-offs para asegurar el futuro de Juego de tronos. Un movimiento insólito, puesto que la cadena nunca antes había preparado la continuación de ninguna de sus exitosas ficciones, lo que demuestra también qué ha supuesto la serie para la plataforma.

Sin dar ningún detalle, sólo se revelaron los guionistas que trabajarían junto a George R.R. Martin, y que las cuatro historias “explorarían diferentes periodos del universo de Canción de Hielo y Fuego“, la saga de libros escrita por el autor.

El abanico se amplió poco después, cuando el propio George R.R. Martin aseguró que eran cinco, y no cuatro, los proyectos:

“Había cuatro guiones desarrollándose cuando llegué a Los Ángeles, pero antes de irme ya había cinco”.

Además, incidió en llamarlos “series sucesoras” porque según él “ninguna de estas nuevas historias serán un spin-off de Juego de tronos en el sentido tradicional de la palabra”.

Sin embargo, y a juzgar por las propias palabras del escritor, alguno de esos proyectos parece no haber seguido adelante. En un texto escrito recientemente en su blog, dice que “como productor, tengo cinco proyectos en desarrollo en HBO (algunos no tienen nada que ver con el mundo de Poniente)”. Además, hace apenas 15 días reconoció que de esos cinco proyectos iniciales “tres avanzan muy bien”, lo que podría indicar que dos han sido paralizados.

EL PROTAGONIZADO POR NAOMI WATSS, YA EN MARCHA

El único de esos tres proyectos que parece estar en una fase de desarrollo más avanzada es el que estará protagonizado por Naomi Watts.

Ni HBO ni George R.R. Martin revelan nada sobre estas nuevas series. El escritor al menos desliza una pista: “No lo puedo decir, pero tal vez deberías comprar una copia de Fuego y Sangre y proponer nuestras propias teorías”. Parece, por lo tanto, que podrían girar en torno al nuevo libro del autor, que narra la historia de la casa Targaryen 300 años antes de los hechos de Juego de tronos.

El único de esos tres proyectos que parece estar en una fase de desarrollo más avanzada es el que estará protagonizado por Naomi Watts, que en forma de precuela contará el origen de Los 7 Reinos y por qué se organizan así, narrando los orígenes de las familias Stark y Lannister, y también el de los Caminantes Blancos.

Si ha cumplido los plazos previstos, esa nueva serie ha empezado a rodarse a principios de este año. Corre a cargo del propio escritor George R.R. Martin junto a la guionista Jane Goldman.

Nada se sabe de los otros dos proyectos que siguen adelante, ni tampoco de los otros dos que parecen haber sido aparcados. De hecho, el escritor incluso tilda de “poco fiables” las informaciones que circulan en Internet sobre ellos.

LOS RUMORES DESEADOS QUE NO SE VERÁN CUMPLIDOS (SPOILERS)

El final de Juego de tronos ha dejado caminos abiertos que han hecho que sus fans se animen a proponer qué proyectos de spin-off les gustaría ver. Ello, a pesar de que si nos ceñimos a las palabras de George R.R. Martin no habrá ninguna nueva serie que siga adelante con la historia de la original.

La petición más repetida ha sido seguir la historia de Arya, que al final de la serie anuncia a sus hermanos que seguirá su vida de aventuras: “¿Qué hay al oeste de Poniente? Nadie lo sabe. Ahí acaban los mapas. Es a donde voy”. El viaje de la pequeña de los Stark, convertida en una especie de Cristóbal Colón, ha animado a los fans a implorar por un spin-off que continúe esa historia.

Juego de tronos decidió ligar su final al destino de los Stark. Por eso tanto Jon más allá del Muro como Sansa como Reina del Norte también han sido apuntados por los seguidores para poder seguir su desarrollo tanto en la Guardia de la Noche junto a los hombres libres como al frente de Invernalia, respectivamente.

No faltan tampoco los “animalistas” que quieren ver cómo Drogon sigue su vida en total libertad, ya sin estar al lado de Daenerys. El dragón se despide volando hacia el infinito con el cadáver de su “madre” en las garras, sin mostrar cómo se despide de ella ni cómo vive en solitario. Un proyecto difícil de concebir por las enormes dificultades de creación digital del dragón, y porque obviamente no habla. Difícilmente imaginable.

Por supuesto también hay quienes quieren ver cómo será Bran como Rey con su nuevo Consejo (con Tyrion de Mano, Bronn, Davos, Brienne y Sam), pero eso supondría en definitiva seguir la historia de Juego de tronos. Algo que no va a ocurrir. Y es que a lo dicho por Martin hay que añadir las últimas declaraciones de Casey Bloys, presidente de Programación de HBO, que en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter ha dejado claro que su cadena no contempla hacer una secuela de Juego de Tronos.

“No, no, no. No. Quiero que esta serie, este Juego de Tronos, el de Dan (B. Weiss) y David `Benioff], sea algo propio. No quiero coger personajes de este precioso mundo que ellos hicieron e introducirlo en otro mundo que alguien ha creado”, asegura Bloys, que ahonda en los motivos de su decisión: “George (R.R. Martin) tiene un masivo mundo en el que se puede entrar de muchas formas. Es por eso por lo que estamos intentando hacer series que se sientan distintas y no intentar rehacer la misma serie”.

“Esta es probablemente”, añade el directivo, “una de las principales razones por las que, ahora mismo, una secuela o coger a alguno de estos personajes no tiene sentido para nosotros”.

LOS PROYECTOS Y LOS LIBROS DE GEORGE R. R. MARTIN

Como hemos dicho, el sello de Juego de tronos sigue muy ligado al autor de sus libros, George R.R. Martin. Y él, aprovechando el final de la serie original, ha compartido una reflexión en su blog en la que habla sobre la despedida, y también desvela en qué trabaja ahora mismo.

Según el escritor, además de esos “cinco proyectos en desarrollo en HBO” que tiene abiertos como productor, algunos sin tener que ver con el mundo de Poniente, prepara otros “dos en Hulu, y uno en History Channel“. El proyecto de Hulu es la adaptación de Wild Cards.

El sello de Juego de tronos sigue muy ligado al autor de sus libros, George R.R. Martin.

Además, afirma que está “involucrado en otros proyectos, algunos basados en mis propias historias y libros, algunos en material creado por otros”.

También tiene la idea de hacer “cortometrajes con adaptaciones de historias clásicas de uno de los escritores más brillantes, peculiares y originales que nuestro género haya producido”. Incluso deja caer que ha “consultado sobre un videojuego fuera de Japón”, y recuerda que “luego está lo de Meow Wolf…”, refiriéndose a su documental.

Al hablar de sus libros, asegura que “estoy escribiendo”. Y aunque reconoce que su próxima entrega Vientos de invierno ya “llega muy tarde”, promete seguir trabajando en ella:

“Se hará. No diré cuándo, ya lo he intentado antes... pero lo terminaré, y luego vendrá Sueño de primavera“, la séptima novela de la saga Canción de hielo y fuego que pondrá punto final. Hace unos días, él mismo había desmentido el haber terminado de escribirlos. Habrá que esperar para ver cómo sigue el universo de Juego de tronos.