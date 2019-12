Quentin Tarantino confirma que su prÃ³ximo proyecto cinematogrÃ¡fico serÃ¡ Kill Bill Vol. 3

Quentin Tarantino confirma que su próximo proyecto cinematográfico será Kill Bill Vol. 3

Sinembargo.MX

11/12/2019 | 11:57 AM

MADRID._ Quentin Tarantino ya está planeando su próxima película. Después de abandonar el proyecto de Star Trek, que ahora desarrollará Noah Hawley, el realizador se está planteando sumar una nueva entrega a Kill Bill.

Así contestó el director cuando le preguntaron por Kill Bill Vol. 3 en el programa Andy Cohen Live.

“Anoche cené con Uma Thurman, estábamos en un restaurante japonés realmente genial... Ella se reía de mí, y yo me reía de ella, fue una noche encantadora”, contó.

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a ‘La Novia’ desde entonces y qué quiero hacer. Porque no quiero simplemente aparecer con otra aventura, no se lo merece. ‘La novia’ ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento... Sería por lo menos dentro de tres años o algo así. Pero definitivamente está sobre la mesa”,

En las dos primeras películas, Thurman interpreta a ‘La Novia’, una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron.

La actriz recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en ambas entregas en 2003 y 2004.

Parece ser que Tarantino no está dispuesto a firmar ninguna cinta pronto, ya que admitió que Kill Bill Vol. 3 de hecho sería su próximo proyecto.

Actualmente tiene planes para una obra de teatro y una miniserie de televisión.

El estadounidense ha arrasado este año con Once upon a time in... Hollywood, que ha conseguido cinco nominaciones a los Globos de Oro: Mejor película en la categoría de comedia o musical, Mejor guión, Mejor director, Mejor actor de comedia o musical para Leonardo DiCaprio y Mejor actor de reparto para Brad Pitt.