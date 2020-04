'Queremos que la gente no salga de su casa, esto no es un juego': TrÃ¡nsito de CuliacÃ¡n

'Queremos que la gente no salga de su casa, esto no es un juego': Tránsito de Culiacán

Tras cierre del Centro, el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, señala que es necesario invitar directamente a los conductores a que, sino realizan actividades indispensables, se retiren a sus hogares

Belem Angulo

CULIACÁN._ Desde este viernes, autoridades municipales instalaron vallas para evitar el paso de vehículos al primer cuadro de la ciudad.

Por la mañana, el operativo se intensificó, requiriendo cuatro patrullas y más de 15 agentes de tránsito en un solo punto.

"Van a ser más de 16 puntos que vamos a trabajar los tres niveles de Gobierno", informó el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez.

Explicó que es necesario invitar directamente a los conductores a que, sino realizan actividades indispensables, se retiren a sus hogares.

"Estamos invitando a la gente si van tres, cuatro o más personas que se vayan a su casa, nada más que salgan a cubrir necesidades: ir al médico, ir a comprar comida. La gente que tiene que ir a trabajar la entendemos".

"Lo que queremos es que la gente no salga de su casa, esto no es un juego, la gente no entiende que es en serio", comentó.

La zona donde se prohíbe el acceso de automóviles abarca desde el bulevar Francisco I. Madero al poniente, y hasta Donato Guerra, así como Niños Héroes, Malecón Viejo, y Donato Guerra al sur, hasta llegar al Madero, de la misma forma, el Niños Héroes hacia el oriente, y avenida Álvaro Obregón y Zaragoza al sur, hasta llegar Madero.

- ¿Este operativo es de manera indefinida?

- Así es.

- ¿La corporación completa está trabajando en eso?

- Así es, estamos trabajando debido a esto. Nosotros somos servidores y tenemos que cuidar a la gente, nosotros estamos para adelante.

Agregó que se han encontrado con situaciones donde la ciudadanía se muestra en contra de las medidas implementadas.

"La gente se molesta, pero es por la salud de todos, por eso mismo son los cierres, ahí mismo en el corazón de la ciudad", dijo.