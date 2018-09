Â¿Quieres asistir a la ceremonia del grito en CuliacÃ¡n? Estas son las 55 rutas de transporte urbano gratuito

¿Quieres asistir a la ceremonia del grito en Culiacán? Estas son las 55 rutas de transporte urbano gratuito

El Gobierno de Sinaloa informa que resguardarán fiestas patrias más de mil elementos de las distintas corporaciones de seguridad y auxilio

Noroeste / Redacción

CULIACÁN- Mediante un boletín de prensa el Gobierno del estado informa que a través de la Dirección de Vialidad y Transporte se dispondrá, en apoyo a las familias, de 55 rutas de camiones con el distintivo de “Transporte gratuito”, con el objetivo de que las familias de Culiacán acudan a disfrutar de las fiestas patrias este 15 de septiembre.

Esto con el propósito de facilitar el traslado y salvaguardar a los miles de ciudadanos acudirán a la Explanada del Palacio de Gobierno con motivo del tradicional Grito de Independencia, que encabezará el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se ha dispuesto de un operativo de transporte gratuito y seguridad.

Algunas de las líneas de transporte que estarán prestando el servicio son: 05 de Febrero, Bachigualato-C.U., Barrancos-C.U., Barrio 7 Gotas, Barrio Pemex, Buenos Aires, Canal 3, Cañadas Quintas, Circuito Sur, Cucas-Centro, Díaz Ordaz, Huertas, Huizaches, Infonavit Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Juntas, Mandarina, Mirador, Prepa Huertas, Ruiz Cortinez, Toledo, Vegas, Zapata Panteón, entre otras.

En este marco, el Gobierno del Estado implementará un operativo en el que participarán 1 mil 47 elementos de las distintas corporaciones de seguridad y auxilio.

En la ceremonia programada para las 20:00 horas destaca la presencia de personal de la Sedena, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros.

La Unidad de Vialidad contempla el cierre de circulación vehicular de acuerdo al flujo peatonal entre las 17:00 y 18:00 horas en las siguientes vialidades:

Al poniente:

Guadalupe Victoria y Constitución; Juan José Ríos y Victoria; Ignacio Ramírez y Victoria

Al norte:

Blvd. Emiliano Zapata y av. Lázaro Cárdenas; C. 16 de Septiembre y av. Lázaro Cárdenas; C. Francisco Javier Mina y av. Lázaro Cárdenas; Blvd. E. Zapata y calz. De los Insurgentes; C. Fray Servando y Teresa de Mier y calz. De los Insurgentes; C. 16 de Septiembre y calz. De los Insurgentes

Al sur:

C. Juan José Ríos y av. Lázaro Cárdenas; Av. Lázaro Cárdenas y Epitácio Osuna; Calz. De los Insurgentes, desde la Glorieta a Cuauhtemoc (el cierre de este sector se hará conforme al flujo peatonal que se vaya registrando)