Quince empresarios fueron a la copa de futbol de Rusia con gastos pagados por el Gobierno de EPN

Los 15 beneficiados en el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto son integrantes de México Calidad Suprema, organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según la documentación entregada a Contralínea, el objetivo de pagar los viajes a esos 15 productores fue promover en el marco del Mundial de Futbol: piloncillo, nuez, berries, vainilla, miel, café, aguacate, mango, aguacate, melón, café, macadamia, limón y plátano

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuario (Aserca) –dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa)– reveló a Contralínea la lista de los 15 empresarios que viajaron a Rusia en el marco de la conmemoración de la Copa Mundial de Futbol 2018, con cargo al erario por 6 millones 750 mil pesos.

Los 15 beneficiados en el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto son integrantes de México Calidad Suprema, organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ellos destaca por su actividad política el michoacano Rodrigo Adrián Bribiesca (de la empresa Santa Clara Berries), quien fuera titular de la coordinación estatal de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del Comité Directivo Estatal de ese partido político.

Además, en la lista obtenida a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se encuentran los agroindustriales: Beatriz Hernández López (empresa Mezcal Pasajero); Jorge Alberto Macías (compañía Don Piloncillo); Juan Rubén Barrio Aguirre (Nueces La Esperanza); Freddy Julién Hoflack (Harvest 52); Alejandro del Río (Villa Vainilla); Andrea Luévano (Miel Mexicana del Volcán); Alfredo Moisés Ceja (Monte Grande); Mario Alejandro Chávez Guzmán (Aztecavo); Bernardo Bravo (Prolimex); Alma Concepción Padilla Gaxiola (Agrícola El Tapatío); Itzi Yunuen Peña Nuñez (empacadora San Lorenzo); Armando Saldaña Rizo (Red Sun Farms); Aldo Bernardi (Agroindustrial Berbus); y Mauricio Rodríguez (Grupo Privilegio).

Según la documentación entregada, el objetivo de pagar los viajes a esos 15 productores fue promover en el marco del Mundial de Futbol: piloncillo, nuez, berries, vainilla, miel, café, aguacate, mango, aguacate, melón, café, macadamia, limón y plátano.

Aserca, entonces a cargo del priista Baltazar Hinojosa Ochoa, justificó el gasto del erario por más de 6 millones de pesos como parte del programa “Probadita de México Rusia 2018”.

VIÁTICOS DEL MUNDIAL 2018

Los documentos entregados refieren que para ese viaje se contrataron los servicios de una oficina estadunidense denominada Promo Box USA, LLC, con dirección en Miami, Florida. La factura fue emitida a nombre de México Calidad Suprema, con oficinas en Jardines del Pedregal, la misma dirección donde se encontraban las extintas oficinas de ProMéxico.

Fechada el 18 de mayo de 2018 –1 mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, que se efectuó del 14 de junio al 15 de julio–, la factura revela que el cargo mayor corresponde a los “gastos de hospedaje”: 23 noches de hotel en “bussiness class”, con una tarifa de 160 mil pesos, y que ascendió a un total de 2 millones 400 mil pesos.

Los “envíos de producto y logística para cadena de frío durante 3 semanas” fue el segundo gasto más alto cubierto con el presupuesto público de Aserca, con una tarifa de 107 mil 600 pesos y que en total ascendió a 1 millón 614 mil pesos.

Le siguen los costos por transporte aéreo de México a la sede mundialista, por 1 millón 414 mil 800 pesos, con una tarifa de 78 mil 600 pesos. La factura indica que en este rubro se incluye “viaje redondo entre la ciudad de origen al país de destino” del participante en clase turista (15 productores y dos coordinadores).

El paquete contó con el “servicio de tres intérpretes español-inglés por día”. Al respecto, el documento expone que fueron contratados por 32 mil pesos por 20 días, lo que ascendió a 642 mil pesos.

La coordinación y logística, que incluyó la “selección de contratos, elaboración, convocatoria, llamadas, ejecución y supervisión de agenda comercial, elaboración de reportes”, significó el pago de 621 mil 900 pesos, con una tarifa de 41 mil 460 pesos por 15 días.

Además, a los 15 empresarios les compraron 150 camisas con “logos bordados en tres hilos”, por 230 pesos cada una, que sumaron 34 mil 500 pesos. A ello se agrega la adquisición de 200 gorras con logos bordados en tres hilos. Esto significó un gasto por 22 mil 800 pesos.

Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta en entrevista que “presupuestalmente no hay una justificación que permita mandar a empresarios en representación del Gobierno”.

El especialista en gasto público y presupuesto indica que “todo lo que está impuesto como viáticos y pasajes aéreos o terrestres está establecido para servidores públicos, no para empresarios”. Pues de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, todo lo relacionado con servicios de traslado y viáticos está en el concepto 3700, donde se encuentran las partidas: 37106 “Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”; la 37206, “Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales” y la 37602, “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”.

“Pero en todos los casos son para servidores públicos, en ningún caso se habla de que se pueda anexar a otro tipo de gente”, explica el académico. Y agrega que cuando se participa en ferias, como ocurrió en este caso, las “empresas cubren sus gastos. Los empresarios debieron pagarlo, el Gobierno no tiene por qué estar sufragando ese tipo de convenios. No hay una justificación”.

También critica que en administraciones anteriores se les “hacía muy fácil gastar… Sabemos que todo lo que huele a Peña Nieto huele a corrupción. Tantos favores que le pueden haber hecho, pagó de alguna manera y lo pagó con el erario”.

Y agrega que en el caso de Aserca, esta institución ha participado en una serie de eventos como ferias internacionales y “tiene un presupuesto que lo determina para ello. No es malo mandar a gente a promover los productos mexicanos, lo malo es que las partidas presupuestales están para otro tipo de cosas, ¿por qué en concreto a una sociedad?, ¿cuáles fueron los criterios para que fueran ellos?”

Contralínea solicitó por diversos medios entrevistas con los empresarios viajeros y con la organización que los aglutina –México Calidad Suprema–, a través de la encargada de comunicación, Diana Rojas, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de edición.

Con respecto al empresario Rodrigo Adrián Bribiesca, en las oficinas de Santa Clara Berries comentaron que “ya no acude al lugar”. En tanto, Alejandro del Río, de la empresa Villa Vainilla, respondió “no estar interesado en hablar del tema”, y colgó la llamada intempestivamente.

El único que accedió a hablar fue Jorge Alberto Macías, de la empresa Don Piloncillo, ubicada en San Luis Potosí. El empresario argumentó que el viaje a Rusia marcó un “antes y un después” para su compañía, “porque no teníamos contemplado lograr este tipo de países, como es Rusia. Nos fue de mucha ayuda porque conocimos el mercado, no a profundidad, pero sí con la gente que pudo acudir al evento, que fue mucha, y más por esa época en que podíamos encontrar diferentes tipos de clientes, de gustos, de personas de otros países y que nos fue de ayuda porque al momento que veían y probaban el producto, se les hacía conocido a algo que ellos lo habían probado en su país”.

Relata que a los visitantes al pabellón mexicano –ubicado a un kilómetro de la Plaza Roja de Moscú– que se manifestaban interesados en su producto, podía hablarles de los beneficios que contiene el piloncillo: “se llevaron un grato sabor, lo probaron y se llevaron muestras”.

Con respecto a la cotización del contenedor mensual del que se habla en el informe, expone: “tuvimos acercamiento con dos brokers que se encargan de distribuir productos en Rusia y Asia. Uno de ellos, ruso, estaba fascinado con este producto, tuvimos pláticas todavía a mediados de 2019. Después, como no hay tratado comercial como tal México-Rusia, no facilita tanto lo que es la exportación de azúcar, y esto fue lo que vino a mermar todo lo que se venía tratando. Él quedó en investigar más a fondo lo que se podía hacer, pero al momento no he recibido ya respuesta”.

El segundo broker fue de gran importancia para el dueño de Don Piloncillo porque se trata del grupo Retail X5. “Es una cadena de supermercados muy importante allá. Nos acercamos, le dejamos una gran cantidad de muestras, nos acompañó la embajada de México en Rusia a este acercamiento comercial con ellos, pudimos hacer un enlace, mandamos cotización, pero al momento se quedó todo en standby, no se continuó por parte de ellos con las negociaciones”.

Para el empresario potosino, “Rusia es inmenso, es un lugar estratégico comercial para nosotros, desgraciadamente lo que no nos ayudó en ese entonces eran los tratados comerciales; pero hoy en día, Rusia está apoyando mucho a México, nos gustaría intentar renegociar o ver cómo están las cosas con el Presidente Vladimir Putin para que pudiéramos exportar allá y facilitar estas negociaciones, es lo que me gustaría ver”.

Añade que, a partir de este viaje a Rusia, de manera personal logró entablar acuerdos con la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores por cuenta propia, para comenzar a colocar el producto mexicano en otros mercados.

“Cuando se abrió el tratado comercial con Estados Unidos y con Europa, llegamos y les dimos a conocer la problemática de lo que es el piloncillo en el país: es un sector que estaba abandonado, pero gracias a esta inclusión y a esta participación que nos permitieron, se logró negociar con Europa a través de la Secretaría de Economía, y nos permitieron la exportación libre de arancel para poder exportar sin un impuesto a la importación del azúcar o del piloncillo en aquel continente”, menciona.

ASF CUESTIONÓ EL VIAJE

Los reportes obtenidos por medio de la Ley de Transparencia indican que la visita de los empresarios a Rusia en el contexto del Mundial 2018 sí reportó “logros”, entre los que indica: el “establecimiento de contactos” e “intercambio de cotizaciones”.

No obstante, la fiscalización a Aserca, concluida casi 1 año después, exhibe que los resultados presentados por la organización a la dependencia de la Sagarpa tienen “deficiencias” en la evaluación, operación y seguimiento de los proyectos ejecutados”.

Para elegir a los beneficiarios, la institución asegura que se realizó una selección entre los integrantes de la organización civil México Calidad Suprema, que encabezaba entonces Juan Alberto Laborín Gómez (empresario cercano a Peña Nieto, a quien acompañó en enero de 2016, como uno de los invitados especiales su gira por Medio Oriente, también con cargo al erario federal).

De los productores seleccionados entre el padrón de México Calidad Suprema, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que “no se proporcionó evidencia documental que acreditara la capacidad de producción y exportación”.

A decir de la ASF –encabezada por David Colmenares Páramo– la “probable irregularidad” incumplió con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expone: “los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

El dictamen, contenido en Auditoría de Cumplimiento 2018-5-08F00-19-0331-2019, enfatiza que en el proyecto “Probadita de México Rusia 2018”, efectuado durante la justa deportiva, no se presentó evidencia documental que “sustentara el criterio de selección de los productores que viajaron a ese país para participar en las actividades, ni la información que permitiera verificar los beneficios comerciales obtenidos por éstos”.

Contrario a ello, el empresario Jorge Alberto Macías aseguró a Contralínea haber pasado por varios filtros y exámenes para conseguir su posición en el grupo. “Pero ya más allá no sé qué haya pasado, no sé si no se la hicieron llegar a la Auditoría, pero en lo que me concierne, yo aproveché la oportunidad al máximo para dar a conocer el producto en Europa, en Rusia”.

Agrega que Don Piloncillo es una empresa con compromiso social que apoya a los grupos indígenas de la Huasteca Potosina, una de las zonas con mayores índices de pobreza en el país.

No obstante, el reporte final de la ASF –fechado en agosto de 2018– indica que la selección se hizo de la base de datos de México Calidad Suprema y con el apoyo del consulado del ahora extinto ProMéxico en Moscú.

Las evaluaciones monetarias solicitadas, según los resultados de “Probadita de México Rusia 2018” fueron: piloncillo, un contenedor mensual; vainilla, vínculo con “cinco contactos, desconoce cantidad”; nuez de macadamia, 80 mil dólares; nuez pecanera, 100 mil dólares; café, 500 mil dólares; melón, dos contenedores; aguacate, un contenedor semanal; limón persa, 50 mil dólares; mezcal, 200 mil pesos “en negociación”.

Además, indica que “los productos frescos, como berries y mango, tuvieron contactos interesados de los cuales se están analizando las posibilidades de comercialización dado las condiciones logísticas de envío…”.

El Informe Individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 precisa que de este proyecto efectuado durante el Mundial de Futbol “no se presentó evidencia documental que sustentara el criterio de selección de los productores que viajaron a ese país para participar en las actividades, ni la información que permitiera verificar los beneficios comerciales obtenidos por éstos…”.

El reporte de resultados, a diciembre de 2018, indica que los empresarios fueron invitados a participar y a presentar sus productos en el “Mexico Expo Pavillion in Moscow”, dentro de la Food City, “uno de los centros de carga y distribución más grande de Moscow”.

El máximo órgano de fiscalización del país agrega que entre las inconsistencias, se realizaron contrataciones por los mismos servicios con dos proveedores distintos, de los cuales, “en la segunda contratación, se obtuvieron costos mayores de los conceptos contratados, por lo que se realizaron pagos en demasía por 118 mil 300 pesos”.

Expone que de dos de los proyectos hubo “evidencia documental” que acredite la entrega de 1 millón 570 mil 400 pesos; en cuatro más no se formalizaron las actas de cierre finiquito, y en otros dos “éstas no se formalizaron dentro del plazo establecido en el Convenio de Concertación”.

Señala que en cuatro de los proyectos, “las cuentas bancarias para la administración y ejercicio de los recursos federales no generaron productos financieros”. En dos más, las cuentas “no fueron exclusivas para el manejo de los mismos”.

En la información entregada por Aserca se asegura que la misión comercial a Rusia fue un “gran éxito y aprendizaje para los productores: este país mostró un gran interés en los productos mexicanos”.

Al respecto, el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, respondió al término de una conferencia que es un tema que está en análisis. “Si se hizo de acuerdo con la normativa que existía en ese tiempo, no hay mucho que indagar; pero si no se cumplió, es la Secretaría de la Función Pública [encabezada por Irma Eréndira Sandoval] la que analizaría el tema”.

LOS PERFILES DE LOS 15 EMPRESARIOS

Éstos son los 15 agroempresarios que viajaron a Moscú con cargo al erario:

Rodrigo Adrián Bribiesca, en representación de la empresa michoacana Santa Clara Berries, encargada de la producción de fresas desde 2012. Él también aparecía en la lista de militantes del Partido Revolucionario Institucional en esta entidad, como coordinador estatal de Vinculación en Michoacán, en 2015.

Jorge Alberto Macías, de la compañía Don Piloncillo, ubicada en San Luis Potosí. Don Piloncillo se describe como una empresa con alto impacto social: “apoyamos por medio de trabajos directos a más de 150 personas e indirectos a otras 200. Estamos ubicados en el municipio de Tanlajás, localidad de Tancolol, una de las zonas ma?s marginadas de la región”.

Freddy Julién Hoflack, viajó a Moscú en representación de Harvest 52, dedicada al cultivo de berries, en Jalisco. La empresa indica en su plataforma electrónica, que nació en Colima en 2013, y “trabaja con los más altos estándares de calidad”.

Alejandro del Río es productor de vainilla en Yucatán. Villa Vainilla se describe como “empresa familiar” que ha “podido construir un negocio, pequeño en tamaño, pero enorme en términos de responsabilidad social. Dentro de nuestra filosofía se encuentra la idea de hacer un comercio justo, donde todas las partes involucradas ganan: productores, agricultores, nativos y todas las personas que colaboran en este sueño para ofrecer productos con orígenes remotos, pero utilizando tecnología clave para garantizar la calidad”.

Andrea Luévano, de Zacatecas, viajó en representación de Miel Mexicana del Volcán. Esta compañía, indica la página de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, es una “sociedad cooperativa basada en valores de desarrollo social y medioambiental donde cada apicultor posee sus colmenas y produce miel orgánica certificada por BIoAgriSertMéxico y Faritrade Internacional. La miel que producen es variada, ya que los productores se encuentran en ecosistemas de bosques, manglares y selvas”.

Alfredo Moisés Ceja, representó a Monte Grande, productora y comercializadora de café con origen en Chiapas. Se trata de una empresa asentada desde 1917en las faldas de la Reserva Ecológica de la Biósfera El Triunfo, en aquel estado.

Mario Alejandro Chávez Guzmán, de la compañía Aztecavo, de Michoacán. La información de esta indica se dedica a la gestión de “procesos óptimos de acopio, empaque y comercialización nacional e internacional de aguacate, con altos estándares de calidad, suministro y precios competitivos, satisfaciendo a productores y clientes con excelencia en servicio, instalaciones, tecnología, alianzas estratégicas, prácticas medioambientales y garantizando un enfoque humano hacia nuestros colaboradores y la sociedad en general”.

Alma Concepción Padilla Gaxiola, representante de Agrícola El Tapatío, compañía dedicada a la producción y distribución de mango, tomate, chile y tomatillo, en Culiacán, Sinaloa.

Itzi Yunuen Peña Nuñez, fue por la empacadora San Lorenzo, también productora de aguacate. Esta compañía fue fundada en 1957 por Joaquín Barragán, quien estableció la primera huerta de aguacate hass en la región de Uruapan, indica su información empresarial.

Armando Saldaña Rizo, viajó a Moscú en representación de la empresa Red Sun Farms, localizada en Guanajuato. Ésta se dedica a la comercialización de melón. La información de su página indica que se trata de una “compañía de invernaderos de alta tecnología totalmente integrada más grande de Norteamérica que posee y opera granjas en los tres países del TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte], Canadá, México y Estados Unidos”.

Aldo Bernardi, de la compañía Agroindustrial Berbus, dedicada a la comercialización de café y macadamia, de origen veracruzano.

Bernardo Bravo, productor de limón, en Michoacán. La compañía que representó en Moscú, Prolimex, cuyo objetivo es “generar un desarrollo para el Valle de Apatzingán, a través de la responsabilidad y la seguridad social, fomentando las buenas prácticas agrícolas y la profesionalización de nuestros campos, así como de los productores de la región para su mejor beneficio”.

Mauricio Rodríguez, representó al Grupo Privilegio, productor de plátano, en Tabasco.

Asimismo, el programa “Probadita de México Rusia 2018”, contempló la participación de Beatriz Hernández López, representante de la empresa Mezcal Pasajero, con origen en Durango.

Juan Rubén Barrio Aguirre, entonces vicepresidente de México Calidad Suprema, representó a la empresa Nueces La Esperanza, localizada en Chihuahua.

MÉXICO CALIDAD SUPREMA GANÓ CON PEÑA

La organización que encabezó hasta el año pasado el empresario Juan Alberto Laborín Gómez recibió del erario más de 214 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para actividades de “promoción comercial”.

De la información obtenida por este semanario se desprende que año con año esta organización obtenía recursos millonarios para promover actividades comerciales, eventos, exhibiciones, foros y congresos, entre otras, aunque no detalla el “subcomponente” porque “no se tiene registro”.

El documento “Montos otorgados a México Calidad Suprema A.C. a través del Componente Comercial y Fomento a las Exportaciones 2013-2018” indica que le fueron asignados 214 millones 682 mil 909 pesos. De los cuales, el monto más alto fue otorgado en 2013 por 57 millones de pesos.

De esta entrega sólo se informa que fueron asignados para: Desarrollo de Capacidades para la Comercialización Nacional e Internacional; Certificación de Calidad, Sanidad e Inocuidad, Campañas Genéricas de Promoción Nacional y/o Internacional del Sector Agroalimentario.

El siguiente presupuesto con mayores recursos del erario le fue entregado en 2018, en que la ASF documenta las irregularidades con el viaje a Moscú por 6.7 millones de pesos. En total, ese año se le dieron 53 millones 350 mil pesos; es decir 46 millones 600 mil pesos más justificados “sin registro” con: Certificación de Calidad, Sanidad e Inocuidad, Campañas Genéricas de Promoción Nacional y/o Internacional del Sector Agroalimentario, Herramientas de Información, “Misiones Prospectivas, dentro y fuera de México”, Eventos Comerciales, Desarrollo de Capacidades para la Comercialización Nacional e Internacional.

El tercer año en que México Calidad Suprema obtuvo beneficios millonarios fue en 2017, con 45 millones 600 mil pesos. Este ejercicio fue cubierto, “sin registro”, bajo los mismos rubros mencionados en el párrafo previo.

Otros 45 millones 118 mil 493 se le depositaron a la organización en 2016; 13 millones 541 mil 422, en 2015 y la cantidad más baja fue transferida en 2014 para un “Evento Comercial Internacional”.

Entre las denuncias que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de los malos manejos que se tenían en los gobiernos que le antecedieron, fue la entrega de recursos millonarios a “organizaciones”; por ello, en su administración son entregados de manera directa a los beneficiarios.

En su conferencia de prensa del 7 de febrero de 2019, a poco más de dos meses de haber ascendido al poder, el mandatario acusó que las organizaciones de la llamada sociedad civil recibían dinero del erario y “se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al Gobierno”.

López Obrador denunció que se trataba “organizaciones con directivos, con asesores, con gastos para ir a congresos a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público”.

A partir de entonces, el titular del Ejecutivo ordenó la cancelación de ese tipo de beneficios. “Todo eso ya desapreció. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social, ni a ninguna organización de la llamada sociedad civil, o a las organizaciones no gubernamentales”, ordenó.