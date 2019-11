Rafael recibe 500 pesos donados por un lector de Noroeste

Pese a ser invidente, Rafael Cervantes trabaja todos los días para mantener a sus dos hijos, pero requiere ser operado de la vesícula y necesita el apoyo de los lectores de buen corazón

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Quinientos pesos en efectivo recibió Rafael Cervantes Soto, quien padece ceguera y será sometido a una cirugía de la vesícula, por lo que requiere apoyo económico para sacar adelante a su familia.

El apoyo económico fue donado por un lector de Noroeste, quien amablemente decidió apoyar a Rafael, quien acudió a este diario a recoger su donativo que dijo le será de gran utilidad para sus dos hijos Karla Esmeralda, de 7 años de edad y Andrés, de 14, quienes estudian en el CAM 18, por lo que necesita dinero para poder atenderlos.

“Muchas gracias a la persona que me ayudó, ojalá que más personas me puedan ayudar, porque me tengo que operar y voy a dejar de trabajar y no tengo dinero para atender a mis dos hijos”.

Rafael dijo que el lunes acudió con el cirujano que lo operará, por lo que le mandó hacer unos estudios generales para poder llevar a cabo la cirugía y determinar la fecha en que será operado.

Pese a su ceguera, Rafael todos los días labora en los cruceros de la ciudad vendiendo dulces a los automovilistas, quienes amablemente lo apoyan para que obtenga los recursos para poder mantener a sus dos hijos y su esposa Lidia, quien lo apoya para poder salir adelante.

Rafael señaló que cuenta con Seguro Popular, pero desconoce si éste cubrirá todo lo relacionado con la cirugía y los medicamentos que necesitará.

Las personas que deseen continuar ayudando a Rafael pueden llevar su donativo a la cuenta 4027664186752071 de Banco Azteca, a nombre de Rafael Cervantes Soto, o se pueden comunicar al celular 6692689716, o si gustan lo pueden traes a Noroeste donde con gusto le haremos llegar su donativo.