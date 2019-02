Rams, completos y listos para el Super Bowl

El coach Sean McVay ve listo a Todd Gurley y Greg Zuerlein para ser el arma clave contra los Pats

Noroeste / Redacción

ATLANTA._ Las dos grandes dudas de Rams de Los Ángeles para el Super Bowl 53 quedaron disipadas este viernes cuando el head coach, Sean McVay, informó que Todd Gurley y Greg Zuerlein completaron el entrenamiento sin problemas de sus respectivas lesiones.

Gurley, la pieza más importante del ataque de los Rams y quien lideró a la NFL con 21 anotaciones, no siente más molestias en la rodilla izquierda.

“Está fresco y completo con el descanso de la Final de Conferencia a hoy. Lo veo listo para ser gran parte de nuestra ofensiva el domingo. Es cierto que no jugó tanto contra New Orleans hace un par de semanas, pero ese día no pudimos correr tanto por el gran trabajo del rival y hubo ciertas situaciones que nos obligaron a ir más por aire en trayectorias largas”, comentó McVay.

El pasado 20 de enero en el choque entre Rams y Saints, Gurley solamente tuvo cinco acarreos para 13 yardas, números tristes que no pueden replicarse este domingo si los angelinos quieren vencer a New England.

En el caso del pateador Zuerlein, quien se lesionó un tobillo en la práctica de goles de campo al medio tiempo contra Saints, también está listo para la batalla.

“Es una gran noticia tenerlo de vuelta, practicó goles de campo y patadas de salida sin problemas. Puedo decir que estamos tan saludables como un equipo puede llegar a estas alturas en la NFL”, explicó McVay, quien respeta “muchísimo” a los Pats, aunque asegura que “si llegamos hasta aquí es para ser campeones”.

DOMINGO 3 DE FEBRERO

Nueva Inglaterra en Los Ángeles

17:30 Horas (del centro de México)