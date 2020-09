Raúl Jiménez es elegido por sus compañeros como el Mejor Jugador de la temporada de los Wolves

CIUDAD DE MÉXICO._ El futbolista mexicano Raúl Jiménez fue seleccionado por sus compañeros como el “Jugador de la Temporada 2019-20” en la Premier League.

Mediante un video compartido en redes sociales, los Wolves dieron a conocer la noticia y felicitaron al destacado delantero, además aseguraron que no sólo se trata de la calidad que tiene, sino de las habilidades que lo convierten en un muy buen rematador.

“Jugador de la temporada 2019/20. Felicidades @Raul_Jimenez9!”, escribió el club inglés.

A su vez, el ex jugador americanista compartió una imagen donde aparece posando con su nuevo trofeo y dando las gracias a sus compañeros por apoyarlo. También aseguró que han conseguido cosas buenas, pero “queremos más, tenemos que soñar en grande y seguir adelante”.

“Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible”, expresó.

Player’s player of the season! 🏆Thanks to all my teammates for making this possible/ Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible. ⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/koSDyAj1dy