Raúl Jiménez forma parte del once ideal de la década de la FA Cup

CIUDAD DE MÉXICO._ Raúl Jiménez es el delantero sensación de la Premier League.

El “Lobo Mexicano” se encuentra entre los mejores siete goleadores del Wolverhampton con 34 pirulos. El primer lugar lo tiene Sylvan Ebanks-Blake con 62, un número que ya no parece lejano para Jiménez. En redes sociales el factor Raúl es notorio. En noviembre fue elegido como el jugador del mes y ahora entró al once ideal de la década de la FA Cup.

