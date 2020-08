Realizan Caravana Bomberos de Culiacán en apoyo a su ex comandante Adán Shinagawa

Exigen mayor apertura, y mejores condiciones de trabajo para todo el equipo de bomberos

Leopoldo Medina

¡Fuera Efraín Araujo!, ¡No lo queremos! eran algunas de las consignas que elementos de bomberos de Culiacán expresaban, en la caravana de apoyo que se realizó este domingo en apoyo a su ex comandante Adán Shinagawa.

Más de un centenar de personas acudieron al llamado, entre bomberos voluntarios, amigos y familiares expresaron su apoyo a bordo de sus autos listos para realizar el recorrido por las tres estaciones de servicio ubicadas en distintos sectores de Culiacán.

Al respecto, Adán Shinagawa manifestó estar agradecido por todas las muestras de apoyo por parte de la familia de bomberos, y en quienes ha encontrado muestras de solidaridad, por ver que las condiciones sigan mejorando.

“Sí han mejorado, hay que decirlo, pero creo que todavía como lo hemos dicho, falta la colaboración de muchos entes, ya que no solo la reforma podrá ser la solución, porque Culiacán requiere de una sinergia que le permita crecer y cumplir con los estándares conocidos”, señaló Shinagawa.

Resaltó que Culiacán tiene más de 24 años que no tiene una nueva estación de bomberos, y esto no es un reclamo, ya que las condiciones económicas del patronato no estaban para ello, por lo que con la reforma, no debe de quedar ahí los procesos de generación de recursos que permitan que se crezca.

Respecto a las necesidades más apremiantes en estos momentos para los bomberos, Shinagawa señaló que el patronato, tiene claro que el crecimiento con más estaciones, es una prioridad para crecer, y mejorar así los tiempos de respuesta en la ciudad.

Sobre el equipamiento indicó, este ha ido creciendo a la par, el cual también se tiene que fortalecer para los bomberos voluntarios.

“Hay que reconocer que sí se ha presentado una atención, pero los rezagos existen, y hay que decirlo, el patronato requiere de recursos para tener la capacidad de un mayor crecimiento, esto tiene que ser una prioridad, con la finalidad de cumplirle a la ciudadanía”.

Para Shinagawa, ver el respeto y cariño de todo su equipo de bomberos, dando la cara por él, le hizo derramar una cuantas lágrimas, mostrándose por demás agradecido, satisfecho, por la hermandad creada a lo largo de 35 años de carrera al servicio de los sinaloenses, al frente de los bomberos.

“Hoy en mí, hay incertidumbre, no es tan fácil volver a empezar, las condiciones son difíciles, fueron muchos años de trabajo con la camiseta bien puesta, porque uno se enamora de esta carrera, se prepara, adquiere conocimientos, donde la vida misma te da experiencia, y agradecido por ser lo que soy”, resaltó.

El recorrido inició por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, para llegar a la primera estación de bomberos, ubicada en Valle Arboledas, para continuar por la Avenida Álvaro Obregón rumbo a la Estación Central, por Leyva Solano, hasta culminar en la Estación de Vallado.

En el recorrido, se contó con la presencia de bomberos de la Ciudad de Guamúchil, quienes no dejaron pasar la oportunidad de brindar a apoyo a Shinagawa.