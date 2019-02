Realizan homenaje en el PAN a don Jorge del RincÃ³n

Realizan homenaje en el PAN a don Jorge del Rincón

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ El Partido Acción Nacional realizó un homenaje de cuerpo presente a don Jorge del Rincón en las instalaciones del blanquiazul en Culiacán, donde montaron guardia de honor y brindaron emotivos discurso recordando su vida y trayectoria.

Ahí su hijo Germán del Rincón Jarero dijo que él lo veía como el "abuelo de la democracia", ya que había sido el que invitó a grandes personajes a sumarse a las filas del PAN y que lograrían cambios trascendentales en la vida política y electoral de México, como Manuel "Maquío" Clouthier y Vicente Fox.

"Él tenía dos pasiones muy grandes, una era la política y la otra el futbol, a esas dos nadie les ganaba, yo sólo quisiera que entendieran por qué alguien tenía tanta pasión por la política y por el PAN", mencionó.

Recordó que siempre fue un hombre insistente, que luchó contra un sistema autoritario que le robó elecciones pero siguió participando hasta que logró convertirse en el primer diputado federal de oposición en el estado que ganaba en las urnas.

"Mucha gente que me he topado por la vida me han comentado: 'en uno de los mítines que me tocó en tal ciudad (con don Jorge), por eso me metí al PAN", resaltó.

El presidente estatal de Acción Nacional, Sebastián Zamudio, reconoció lo que representó la figura de Jorge del Rincón para el partido en tiempos muy difíciles donde tomó riesgos y logró dar al blanquiazul presencia en el electorado sinaloense.

"Don Jorge del Rincón arriesgó mucho de sí, arriesgó mucho de su familia, de su patrimonio, como otros líderes en ese entonces que vivieron intensas luchas, intensas batallas contra un sistema feroz, un sistema autoritario", destacó.

Su amigo el pianista Sergio Galván habló de que las pláticas de don Jorge siempre oscilaban en torno al partido y la unidad que debía existir en éste.

"Siempre me comentaba que en el Partido Acción Nacional debemos unirnos para ser lo que eran los líderes de antes", subrayó.

Luego de este homenaje, su cuerpo fue llevado a Catedral donde se realizará la velación y dos misas, a las 18:30 y 20:30 horas.