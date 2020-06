Realizan labores de desinfecciÃ³n en el Parque Las Riberas, en CuliacÃ¡n

Realizan labores de desinfección en el Parque Las Riberas, en Culiacán

El espacio público mantiene baja afluencia y todavía hay áreas cerradas

José Abraham Sanz

En las últimas horas, el parque Las Riberas, uno de los lugares más visitados en Culiacán para realizar actividades al aire libre, tuvo una jornada de limpieza y desinfectado.

A tres semanas de que se reabrió ahora en la nueva normalidad, el director del centro, Dan Santos Valadez, explicó que la concurrencia aún es baja, tomando en cuenta que han registrado 3 mil visitantes por semana y antes de la pandemia el número de visitantes era de 40 mil.

“El parque va a cumplir apenas tres semanas de estar abierto y esto sucedió después del anuncio de la nueva normalidad, las medidas sanitarias que se deberían tener en los espacios públicos ya las estamos adoptando”, señaló el funcionario.

“Lo que estamos haciendo ahorita, tenemos un punto de sanitización, en los horarios pico, a la hora que más deportistas y caminantes hay ahí en el parque y estamos dándoles gel antibacterial, estamos dándoles cubrebocas a los que no llevan, los invitamos a conservar la sana distancia y les entregamos un volante, en el que les aclaramos todas las restricciones que hay en el parque”.

La tarde del viernes, el Ayuntamiento anunció acciones de limpieza en las áreas del río Humaya, desde el estadio de futbol de Dorados de Sinaloa. Se recogió basura acumulada, escombro y maleza en la ciclovía y el andador peatonal.

La Subgerencia de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura también aportó trabajadores y con maquinaria pesada, como un camión de volteo y herramientas para la recolección de desechos, desbrozadoras para podar el césped y árboles.

Santos Valadez recalcó que está prohibido hacer día de campo y hay áreas que están cerradas.

“No se puede hacer un pic nic, no puede haber reuniones, no es correcto ahorita por el tema de la pandemia; las áreas de juegos para niños están cerradas, el parque acuático, que es un espacio que normalmente visitan más niños que otra cosa, está cerrado; los ejercitadores no los puedes utilizar, están restringidos también por obvias razones”, explicó.

“Cualquier área que nosotros pensamos que podrían traer contagios, están cerrados; la gente la verdad es admirable, porque ha respondido muy bien. Hemos tenido alguno que otro visitante que no le gustan las medidas que estamos tomando, pero normalmente los deportistas que asisten son disciplinados en eso, muy poca gente están llevando su mascota, no la lleven, no es recomendable llevar mascotas y no es recomendable llevar niños”.

También reveló que la asistencia aún no supera las 3 mil personas por semana, un número que no representa ni el 10 por ciento de la afluencia que había antes de la pandemia.

“No supera las 3 mil personas por semana, y es muy bajo, comparado con la asistencia natural del parque eran 40 mil personas a la semana; entonces, no tenemos ni el 10 por ciento de ocupación ahorita, y como le digo, solamente se ocupan las ciclovía para caminar, la trotapista para correr y la gente pues guarda su sana distancia, hasta ahorita ha funcionado y esas son las medidas que notros tenemos ahorita para hacerle frente a esto”, agregó.

La rehabilitación, la limpieza y la sanitización se realiza cada cuatro días por diferentes áreas y una vez que se ha concluido todo el parque, vuelven a comenzar, dijo.