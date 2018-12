Rebeca, Mateo y Luis Eduardo buscan ir a la Competencia Internacional de MatemÃ¡ticas

Rebeca, Mateo y Luis Eduardo buscan ir a la Competencia Internacional de Matemáticas

De 27 aspirantes que actualmente participan en el entrenamiento, solo 8 serán seleccionados para representar a México en el concurso internacional

Valeria Ortega

Karla Rebeca Munguia Romero, Mateo Iván Latapia Acosta y Luis Eduardo Martínez Aguirre, de Sinaloa, Ciudad de México y Nuevo León, respectivamente, buscan un lugar en los dos equipos que irán a la Competencia Internacional de Matemáticas que se llevará a cabo en Sudáfrica, el siguiente año.

De un total de 53 niños de primaria y secundaria que ingresaron a la primer etapa de entrenamiento y pre selección, ahora forman parte de un grupo de 27 jóvenes que buscan estar entre los 8 seleccionados para ir a Sudáfrica.

Todos fueron ganadores de medallas de oro y plata en el segundo Concurso Nacional de Matemáticas, celebrado en Mérida, Yucatán, en el pasado mes de julio y comparten el deseo de representar a su estado y su país en la competencia internacional, además de el gusto y pasión por las matemáticas.

Luis Eduardo, de segundo grado de secundaria, descubrió su gusto por la materia desde pequeño y junto a sus papás consiguió ingresar a las olimpiadas de matemáticas a nivel estatal, fue esa experiencia la que lo llevó a continuar con entrenamiento para otras competencias.

“Estoy muy orgulloso de mí mismo hasta ahora y sí quiero llegar hasta allá para representar todo lo que he hecho”, señaló.

Sus padres han sido su apoyo y motivación, explicó, pues siempre le dicen frases de inspiración y le recuerdan lo inteligente y hábil que es, por ello busca un lugar en la competencia, para seguir preparándose y motivar a otros niños a perseguir sus metas y aspiraciones.

Karla Rebeca también quiere un lugar entre los 8 niños que irán a Sudáfrica. Es de Culiacán y decidió participar en la selección por sugerencia de quienes conocían sus alcances en las matemáticas, así despertó su gusto por las competencias de la materia.

“Llega un punto en el que ya son como entrenamientos, no es solo presentar un examen si no prepararte y entrenar para ese examen y en esos entrenamientos hay mucha más gente que también se está preparando y tiene tus mismos intereses y ese tipo de cosas, y eso fue lo que me gustó”, expresó.

“Quiero seguir entrenando porque hay muchas cosas que aun no sé y yo quiero aprenderlas para algún día saber un montón”, agregó.

Su compañero Mateo Iván, de 11 años de edad, es otro aspirante que espera ir a la competencia internacional y comentó que aunque ha sido un proceso muy largo y duro al presentar exámenes y asistir a entrenamientos intensivos, pero es satisfactorio.

- ¿Vale la pena hacer todo el proceso?

- ”Sí, porque al final cuando ya haces el examen y sacas algo sientes una satisfacción dentro de ti, así como bonito”, expresó.

“Al hacer problemas de matemáticas, normalmente no hay solo una manera de hacerlo si no varias formas y eso estimula la creatividad y te reta a intentarlo de muchas formas distintas”, agregó.

Ambos, igual que el resto de los participantes, tienen el sueño de representar el talento mexicano en la competencia internacional y llevarse medallas a casa, así como seguir preparándose en ese ámbito, pero solamente 8 lograrán demostrar sus conocimientos contra otros países.

María Guadalupe Russell Noriega, delegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en Sinaloa y docente de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que todos los niños son talentosos y México puede participar con tres equipos, sin embargo no hay los suficientes recursos para llevar a más niños al concurso.

Por ello no pudieron comprometerse a elegir a otros 4 estudiantes, ya que no habría manera de llevarlos al concurso.

“El Comité Nacional solo tiene apoyo para que puedan ir dos equipos, uno de primaria y uno de secundaria. México tiene la posibilidad de llevar más de un equipo pero no tenemos recursos para poder comprometernos a llevar a más, tristemente, y sí hay mucho potencial porque los muchachos son muy buenos”, lamentó.

El siguiente entrenamiento será en el estado de Oaxaca, explicó la maestra, allá se retomará la última jornada de capacitación y se seleccionará a los finalistas.

Destacó que hasta el momento los resultados son buenos y esperanzadores, ya que los jóvenes tienen el potencial para ganar, por lo que esperan que quienes sean seleccionados y concurse, regresen con medallas.