Rechaza la UAS que el Gobierno Federal ya haya entregado los recursos ordinarios del mes de enero

Juan Eulogio Guerra Liera expresó que contrario a quienes están informando lo contrario, los recursos no se han depositado ni en Gobierno del Estado ni en la Universidad

Noroeste / Redacción

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, sostuvo que los recursos ordinarios que el Gobierno federal debió haber entregado, aún no han sido depositados ni en Gobierno del Estado ni en la institución educativa.

Esto lo reiteró ante la información que se ha generado en sentido contrario, como fue el caso de la Diputada local Victoria Sánchez, quien afirmó que los recursos ya habían sido depositados.

Guerra Liera se dijo “sumamente extrañado” de que la diputada del Congreso Local, esté diciendo que ya está depositado el recurso de la Universidad y también insinúe que está depositado en Gobierno del Estado y no lo ha entregado o lo tiene la Universidad y no ha querido esta implementar el pago a los trabajadores.

"(...) cuando ella fue una de las legisladoras que se mostró muy empática en el momento que acudió el Rector al recinto legislativo a solicitar incremento al presupuesto para este año", manifestó.

La UAS, a la espera de recursos federales para cubrir la quincena

“Quiero confirmarles que el recurso no ha llegado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, no hay ningún deposito en el Gobierno estatal, lo acabo de confirmar de nuevo con los responsables de esa área y que sí es importante no desinformar o manejar argumentos totalmente falsos y que podemos asumir que lleva otra intención hacia la comunidad universitaria”, dijo.

Hizo énfasis en que ha habido una relación de mucho respeto con la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ha demostrado, más allá del discurso, su apoyo a la universidad y prueba de ello es que prestó 200 millones de pesos a la Universidad y adelantó otros 200 millones para cumplir con el pago de aguinaldos y cierre de año.

“Emplazamos a quienes digan lo contrario que lo demuestren, con fichas de depósito o documento oficial donde demuestre que ese recurso lo tiene Gobierno del Estado, nosotros tenemos plena confianza en ellos de que no es así, o que demuestren que ese recurso está ingresado a la parte de la Universidad y que no hay la intención de aplicarlo por otra razón (...) hay que entender que la Universidad no ha iniciado una campaña en contra de un partido o contra una personalidad o alguien en particular, mucho menos contra el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero parece ser que algunos lo asumen así”, expresó.

La institución, agregó, ha iniciado una cruzada de gestión e información donde se levanta la voz para que se cumpla con un presupuesto que ya se aprobó para la Universidad y que por causas administrativas o de otro tipo no han llegado, ya que no se tiene una explicación clara.

Anuncia la UAS que hoy queda pago de quincena

Además, señaló que la UAS ya entregó firmado el Convenio de Acuerdo Financiero y fue firmado por las autoridades de la Universidad y de Gobierno del Estado y fue radicado a la Ciudad de México para la firma del resto de autoridades federales.

De igual forma señaló que hoy se reivindicó en los cruceros el hecho de que se está faltando y violentando el derecho más fundamental de quien labora que es su salario y la autonomía de la Universidad al no haber aún la entrega de los recursos ordinarios.

Reiteró su extrañamiento de los comentarios tan a la ligera que hizo la diputada Sánchez.

“No sé cómo esa información se la hicieron llegar, pero es importante aclararla porque esto implicaría que alguien está mintiendo, que son las autoridades de la Universidad o que está mintiendo el Gobierno del Estado y que hay ahí alguna situación intencionada para no cubrir el salario de los compañeros universitarios”, puntualizó.

Hizo un agradecimiento a los legisladores por el apoyo a la Universidad con el incremento que le aprobó a su presupuesto.

Garantiza la UAS la entrega de $112 millones por parte del Gobierno federal