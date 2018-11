Recibe Rodolfo Madero galardÃ³n al MÃ©rito EXATEC

Recibe Rodolfo Madero galardón al Mérito EXATEC

Culiacán.- Por sexto año consecutivo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, entregó el premio al Mérito EXATEC, que busca reconocer la trayectoria profesional y personal de sus egresados.

Este año el galardonado fue el empresario en los sectores de Energía, Televisión, Automotriz, Construcción e Industrial, Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez, quien actualmente es Presidente de Grupo Alerta.

Desde 2013, la institución académica entrega esta distinción, en cada uno de sus campus, con el ánimo de fortalecer el sentido de pertenencia y el amor de los egresados hacia su alma mater.

En el presídium estuvieron Dr. Mario Adrián Flores Castro, Vicepresidente de la Zona Occidente, Lic. Jorge Samuel Ritz Habermann, Presidente del Consejo de ITESM Sinaloa e Ing. Isidro Cavazos de León, director general de ITESM Sinaloa, también Ing. María Georgina Patrón Camacho, Presidente de la Red de Negocios de EXATEC Culiacán y Mtro. Francisco López Cira, Presidente de la Asociación EXATEC Sinaloa.

En su discurso, López Cira, destacó que la vida e historia del empresario mazatleco, a través de su negocio, los diversos organismos camarales a los que ha pertenecido, así como las diversas causas sociales que arropa, demuestran no sólo su estatura profesional, sino su gran calidad humana.

“Estoy convencido de que el Ing. Madero es un Ícaro Moderno. Un innovador que ha seguido su propio camino y que no se ha conformado solo con soluciones creativas, sino que ha inventado situaciones y circunstancias que nunca antes existieron”, expresó.

Por su parte, Rodolfo Madero, dijo sentirse halagado con la distinción que hacen a su trayectoria y aprovechó para invitar a la sociedad a participar en la vida pública del estado vigilando, a través de organismos ciudadanos, el desempeño de los Gobiernos.

“El premio me llena de orgullo y satisfacción porque no es un premio que uno busque o que se prepare, sino es un premio a tu vida diaria, a tu actuar cotidiano. Significa que algo has estado haciendo bien, que ese algo es ejemplo para los hijos y para futuras generaciones, que ese algo está aportando a la comunidad, y que ese algo está contribuyendo para un mejor México”, comentó.

“Propongo que la sociedad vigile, a través de organismos como el Observatorio Ciudadano, el desempeño de nuestros gobernantes. Qué el costo de esos Observatorios sea cubierto por muchos ciudadanos, como ustedes y yo, interesados en tener una vigilancia realmente efectiva hacia el gobierno, para que los elevados impuestos que ya de por sí pagamos, sean gastados más eficientemente”

En el evento, estuvieron presentes sus familiares Natalia Rodríguez de Madero, Angélica Martín de Madero, Andrea Madero Martín y Ximena Madero Martín, así como también empresarios Sinaloenses como Enrique Rodarte, Alejandro Sánchez Calvo, Sergio Esquer, entre otros.