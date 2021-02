Reciben constancia los candidatos del PRI en Ahome

Marco Antonio Osuna, Bernardino Antelo y Dulce Ruiz recibieron su constancia como candidatos a la Alcaldía de Ahome

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Marco Antonio Osuna, Bernardino Antelo y Dulce Ruiz recibieron su constancia como candidatos a la Alcaldía de Ahome, y a la Diputación local por los distritos 03 y 04, respectivamente.

La Comisión Municipal de Procesos Internos del partido formalizó las candidaturas para el actual proceso electoral.

"No me queda más que agradecerles la gran oportunidad. Mi único compromiso que hago el día de hoy, frente a la Comisión de Procesos Internos y a toda la militancia priista, es que no los voy a defraudar, se van a sentir orgullosos de que el próximo gobierno será emanado de nuestro partido", expresó el candidato a la Alcaldía de Ahome.

Marco Osuna consideró que han conformado “un gran equipo”, resaltando que hay juventud, experiencia y representación de las mujeres en la designación de las candidaturas del PRI.

La aún dirigente municipal del partido y candidata a Diputada local por el Distrito 04, Dulce Ruiz, dijo que pondrá todo su esfuerzo y empeño para sacar adelante a la fórmula 'Va por Sinaloa', puesto que el ex dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Ariel Aguilar, ha manifestado públicamente que competirá por la Alcaldía.