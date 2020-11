Reclaman oportunidad en manejo de residuos sólidos en Mazatlán

Demanda empresa tratadora de residuos sólidos que el Cabildo escuche sus propuestas y se decida contratar a la mejor opción

Alma Soto

“Nunca nos dieron la oportunidad de presentar nuestra propuesta, sí nos recibieron los documentos, expusimos en 20 minutos, frente a un escritorio, pero no ante el Cabildo, no es verdad que se estudió nuestro proyecto, parece que tienen línea por una sola empresa y no vieron a todas las demás, manifestó Norberto Gutiérrez, representante de Recycled Refuse International, RRI, empresa que pretende entrar en la competencia por un contrato de tratamiento de residuos sólidos en Mazatlán.

Desmintió que la propuesta que ellos entregaron por escrito a la Directora de Ecología Municipal haya sido tomada en cuenta, como lo declaró la propia titular de esa dependencia, Lourdes San Juan Gallardo en reunión con organismos de la Sociedad Civil, pues lo único que tomaron en cuenta fue el precio por tonelada por el tratamiento de la basura.

Por tanto, dijo, al escuchar que aparentemente se decidió ya por una empresa que el Municipio pretende contratar para el tratamiento de la basura, decidió solicitar públicamente que se les atienda.

“Quiero que el pueblo de Mazatlán se entere de lo que está pasando en este Gobierno Municipal, que la base sindical, que opera la recolección y el basurón, sepa de nuestras bondades como empresa, y que nos den chance de presentar la propuesta ante el Cabildo y los medios de comunicación”, demandó.

Explicó que la empresa a la que representa, que nació en Inglaterra, se creó para subsanar el problema de la basura en todo el mundo, y para que tenga éxito hacen socios a los municipios con un 25 y hasta 30 por ciento de lo que genera la empresa, con la condición de que se les entreguen al menos 700 toneladas de basura para trabajar con ella y generar combustible que la empresa venderá.

Indicó que la empresa le da trabajo a los pepenadores y a los trabajadores de Aseo Urbano, sin que éstos pierdan sus derechos sindicales, con sueldos que mínimamente serán de 20 mil pesos, dándoles de alta con ese sueldo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Nuestros sueldos son homologados a nivel mundial, porque lo que vendemos es homologado a nivel mundial, los trabajadores no pierden sus derechos sindicales; y, por 625 pesos por tonelada, costo congelado, nosotros hacemos un servicio completo: recolección, confinamiento, tratamiento y comercialización, contra el solo confinamiento que ofrecen otras empresas por el que piden 310 pesos, más la recolección, les va a salir como mil pesos por tonelada”, dijo Gutiérrez.

Con ello, comentó, a la vuelta de 7 años el Municipio ya no pagará nada, por el contrario, empezará a recuperar recursos.