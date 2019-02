AYUNTAMIENTO

Reconoce Ayuntamiento de Culiacán a Juan Diego García López, campeón en Parataekwondo

Al joven de 16 años se le otorgará una beca mensual de cinco mil pesos por tres años

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán entregó un reconocimiento al taekwondoín Juan Diego García López, quien ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parataekwondo, celebrado en Turquía la semana pasada.

El joven de 16 años, oriundo de la sindicatura de Costa Rica, se impuso en la final a Magomedzagir Isaldibirov, haciendo de esa manera historia al ser el primer sinaloense en ganar una medalla de oro en esta modalidad.

Como parte del reconocimiento, la administración que preside Jesús Estrada Ferreiro le otorgará por los próximos tres años una beca de cinco mil pesos mensuales al joven, además le ofrecieron un empleo en la administración morenista, siempre y cuando continúe su preparación académica.

"El Ayuntamiento de Culiacán está abierto para contratarlo como empleado aún siendo menor de edad con las limitaciones que la ley establece, y con los requisitos que también la misma establece", compartió el Alcalde de Culiacán.

"Esto es porque no quiero yo en lo particular que personas como él vivan de becas, sino de su esfuerzo y ese esfuerzo va a ser de acuerdo a sus posibilidades, no está obligado, o estará obligado a hacer un trabajo que no le corresponde, aquí lo más importante es formarlos como personas. Desde luego la beca no se anula, queda vigente", añadió.

Supera Juan Diego a rival que le había ganado 20 a 0 anteriormente

El camino de Juan Diego García López hacia el triunfo en el Mundial de Parataekwondo de Turquía no fue sencillo, ya que para ganar la medalla de oro tuvo que derrotar al ruso Magomedzagir Isaldibirov, quien lo derroto 20 a 0 en la última vez que se enfrentaron en el abierto de Bulgaria.

El culiacanense empezó su camino hacia la gloria contra el marroquí Sabbah El Alami, a quien derrotó por un marcador de 25-6; posteriormente venció al británico Joseph Lane por 17-5 y en la semifinal se impuso al japonés Shunsuke Kudo 12-2.

En la final su rival fue un joven ruso que lo derrotó 20 puntos a cero anteriormente, la diferencia fue abismal, tanto así que el culiacanense compartió que tuvieron que detener la pelea por la diferencia tan abrumadora de puntos.

Sin embargo en el Mundial de Turquía la historia sería otra, Juan Diego platica que se preparó metódicamente para la final, y así, sacarse la espina de la dolorosa derrota del abierto de Bulgaria.

"La verdad sí me ganó por mucha diferencia, el marcador con él fue de 20 a cero, la pelea se tuvo que parar por diferencia de puntos... ahora en el mundial gané 8-4 contra él, y siento que fue por una muy buena estrategia que tuve ahora", comparte.

Para sus 16 años su combate contra el ruso fue más que metódico, Juan Diego, explica la táctica que usó para vencer a Magomedzagir Isaldibirov.

"Fue que siempre le tuve que pelear en guardia cerrada, siempre tenía que tener mi pierna de enfrente muy lista para todo lo que viniera posteriormente", subraya.

El adolescente señala que su preparación continúa, en los próximos meses competirá en el abierto de los Estados Unidos, donde espera ganar una medalla de oro.