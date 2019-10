Reconoce Gobierno que fue una acciÃ³n precipitada operativo en CuliacÃ¡n

Reconoce Gobierno que fue una acción precipitada operativo en Culiacán

Reconocen que no hubo un diseño adecuado del operativo implementado; formalmente nunca se detuvo a Ovidio Guzmán

Noroeste / Redacción

18/10/2019 | 08:27 AM

El Gobierno federal reconoció que el operativo realizado este jueves en Culiacán, que generó enfrentamientos armados, bloqueos y vehículos incendiados, fue una acción precipitada.

El Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, expuso que en el operativo no hubo la planeación adecuada.

“Si esto lo hubiéramos planeado de otra manera, hubiéramos concentrado más fuerzas para cubrir la parte aérea, las entradas, de otra manera, por eso citamos que se precipitó, no consideró las consecuencias, no planeó a más detalle la parte más riesgosa, que fue lo que se vio ayer, se pudo haber hecho con rapidez y éxito”, asentó.

El gabinete de seguridad, manifestó, decidió el retiro de las fuerzas de seguridad del operativo y de esa manera se logró recuperar la seguridad paulatina de la ciudad.

El gobierno federal confirmó hace unos minutos que el operativo para detener a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, se debió a cumplir con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional admitió que los más de 30 elementos que participaron se precipitaron y no previeron la tardanza de una orden de cateo, ni estimaron la reacción de las fuerzas del crimen organizado.

Desde hace unos minutos, en conferencia de prensa del gabinete de seguridad pública nacional, el secretario Alfonso Durazo Montaño, aclaró además que de no haber tomado la decisión de retirar ese operativo habría sido peor de las horas de angustia que vivió Culiacán ayer.

El general Luis Crecencio Sandoval González, titular de la Sedena, dio algunos detalles sobre el operativo. Que comenzó a las 14:45 horas y que los ataques comenzaron casi de inmediato.

"La orden de aprehensión no llegó con la oportunidad que había sido planeado en el diseño original del operativo", señaló Durazo Montaño.

Hubo amotinamiento en el penal

De acuerdo con Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, durante la tarde de ayer hubo un amotinamiento en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

Eso ocasionó que se fugaran 55 personas e inicialmente se recapturaron a cuatro. Posteriormente otros dos fueron reaprehendidos.

Quienes se dieron a la fuga, 39 son del orden federal y 10 del fueron común.

Ovidio Guzmán nunca estuvo formalmente detenido, dice Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonzo Durado, expresó que en el operativo desarrollado ayer en Culiacán, formalmente Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, nunca estuvo detenido.

Aunque fue identificado en el interior del inmueble, ante las condiciones de violencia que se generó en la ciudad, señaló, se ordenó al personal que se retiraran.

"Nuestro objetivo es que no buscamos enlutar más hogares en Mëxico, sino resarcir desgarrado tejido social de patria", expresó.

Fue un operativo fallido: SSPC y Sedena

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el general Luis Cresencio Sandoval González, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informaron sobre el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, fue fallido, deficiente e improvisado.

"No hay pacto con criminales [...] no hay estado fallido, lo que hubo fue un operativo fallido", reconoció Durazo Montaño en conferencia de prensa en Culiacán, donde aseguró que se realizará una investigación para castigar a los responsables.

El funcionario federal informó, además, que no fueron informados a tiempo de la orden de captura que se tenía sobre el hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa. Por su parte, el titular de la Sedena reconoció, también, que se realizó un operativo deficiente en Culiacán en el que no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales.

Reveló que Guzmán López no fue detenido formalmente debido a que los efectivos que participaban en la operación no contaban con una orden de cateo. "Fue un operativo precipitado en el que no se consideró la reacción de los delincuentes [...] iban entre 30 y 35 elementos de la Policía Federal Ministerial, División Antidrogas y personal militar", aseguró el general.

"Ingresaron al domicilio donde estaban cuatro personas entre ellas sobre quien pesaba la orden de aprehensión [Ovidio Guzmán López] pero fueron rodeados [...] En esta ocasión fue un error generado por un personal que se precipitó en su acción, que buscó también lo mismo, la seguridad de la sociedad, la seguridad de todos ustedes, pudimos haber tenido más muertes", afirmó Sandoval González.

El titular de la Sedena recalcó que se abandonaron las acciones ante las agresiones a la población, ataques a unidades militares y ocho soldados retenidos. Asimismo, dijo que el día de ayer, grupos criminales realizaron 19 bloqueos a vialidades, 14 agresiones con arma de fuego a personal del Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán.

Debido a las agresiones hubo 7 elementos del Ejército y Fuerza Aérea heridos por arma de fuego, un oficial y 8 elementos de tropa retenidos que fueron luego liberados, 68 vehículos militares con impactos de arma de fuego. Además hubo agresiones al Cuartel Militar en Culiacán y a la sede del C4 estatal, abundó el general.

También detuvieron a 'El Chapito': NYT

"Actualización sobre el arresto de Ovidio Guzmán: el ejército mexicano lo capturó a él y a su hermano mayor Iván en un momento también. La gente de Iván lo sacó de la custodia, de acuerdo con personas informadas sobre el asunto. Luego secuestraron a familias de funcionarios mexicanos para forzar la liberación de Ovidio también", escribió la mañana de este viernes 18, Alan Feuer, corresponsal del diario estatounidense The New York Times, quien cubrió todo el juicio de "El Chapo".

"Iván [Archivaldo Guzmán Salazar, alias 'El Chapito'] es un jugador mundial de drogas mucho más serio que su hermano menor, Ovidio, y parece haber tomado medidas extremas para liberarlo. AMLO estaba muy intimidado por la demostración de fuerza de Iván en Culiacán", abundó el periodista en su cuenta de la red social Twitter.