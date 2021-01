Escándalo en redes sociales

Reconoce Martha Figueroa equivocarse con sus comentarios sobre caso de Nath Campos

La periodista se retracta públicamente sobre los comentarios que hizo el lunes sobre la denuncia de abuso sexual que acababa de hacer la influencer

Noroeste / Redacción

Ante las críticas que recibió en redes sociales la periodista Martha Figueroa, al igual que Andrea Legarreta y Arath de la Torre, ofrece una disculpa pública a Nath Campos.

El lunes 25 de enero, durante el programa Hoy los conductores Andrea Legarreta, Arath de la Torre y la periodista Martha Figueroa hablaron sobre la denuncia de abuso sexual que acaba de hacer publica la influencer Nath Campos, sin embrago, los comentarios que emitieron fueron desafortunados, por lo que este martes, los presentadores pidieron una disculpa publica.

Fue durante la emisión de este martes 26 de enero que Andrea Legarreta, reiteró sus disculpas públicas hacia la youtuber Nath Campos y a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por los comentarios que había emitido un día antes, pese a que desde sus redes sociales Andrea ya había se había disculpado.

Al igual que Andrea Legarreta, Arath de la Torre también se disculpó en sus redes sociales, sin embargo, no quiso perder la oportunidad de aclarar los comentarios que había emitido un día antes.

Martha Figueroa acepta que se equivocó

“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerdan qué pasó, o qué permitieron y qué no?”, dijo Martha Figueroa en el programa del 25 de enero, palabras que fueron duramente criticadas por usuarios de redes sociales pues aseguran que este tipo de comentarios son inaceptables pues justifican la agresión del agresor sexual.

La denuncia de Nath Campos

Nath Campos, youtuber mexicana y novia del bajista de Morat Simón Vargas, publicó el fin de semana un video en su canal de Youtube, en el que revela que fue abusada sexualmente por parte del también youtuber, conocido como Rix.

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme 💜. https://t.co/jjjXtwjSZI — NATH CAMPOS 🛸 (@nathcampost) January 22, 2021

La creadora de contenidos aseguró que consideraba a su colega como amigo, sin embargo, él se aprovechó de un día en el que se encontraba ella bajo los efectos del alcohol.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, explica en su video.

“Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no se si estaba en shock o muy borracha.” añadió Campos.

El video que demora más de 40 minutos, lo realizó para ayudar a muchas mujeres que han sufrido o sufren de una situación similar y no se atreven a denunciar por miedo. Ante esto, muchas mujeres han manifestado apoyo con mensajes hacía Nath Campos, al igual que Simón Vargas.