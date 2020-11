Reconocen a Jardín Botánico de Culiacán con el premio Travellers Choice Best of the Best

El reconocimiento se otorga por los beneficios ambientales y culturales que aporta el espacio emblemático de la capital sinaloense

Emma Leyva

19/11/2020 | 6:15 PM

Foto: Cortesía

Como parte del beneficio ambiental y cultural que ha generado en sus visitantes, Jardín Botánico Culiacán obtuvo el premio Travellers Choice Best of the Best, este es un reconocimiento que se otorga de acuerdo a las calificaciones y reseñas en la plataforma TripAdvisor. En el comunicado de prensa se detalló que Jardín Botánico tuvo más de 200 opiniones de 5 puntos por parte de los turistas. Con este premio este espacio se convierte no solamente como una opción para visitar en la ciudad, sino un lugar verdaderamente excepcional, de acuerdo a los viajeros. Jardín Botánico Culiacán es un lugar emblemático de la ciudad que forma una comunidad que exhibe, aprecia y respeta la biodiversidad, la conservación, la cultura y la naturaleza. Este espacio se caracteriza también por ser una atracción dentro de Culiacán, tanto para los mismos ciudadanos como para los turistas, puesto que a lo largo de sus 10 hectáreas, protege a más de 1000 especies en 17 colecciones botánicas y expone más de 20 piezas de arte de diferentes partes del mundo. Este reconocimiento se recibió en el marco del 34 aniversario del Jardín Botánico, en donde el ingeniero Carlos Murillo Depraect agradeció a todos los usuarios que proporcionaron su valiosa opinión en TripAdvisor, y con ellos este espacio obtuvo el título como atracción principal en la ciudad. Jardín Botánico reconoció que este premio es de todos, ya que tanto turistas, medios de comunicación y ciudadanos lo hicieron posible. Destacó que este es una motivación más para seguir evolucionando todos los días en su propósito de conservar la biodiversidad y para continuar regalando salud, cultura, educación y aire puro a la comunidad.

