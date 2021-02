Recorre Alcalde de Mazatlán las colonias, abraza a vecinos y perros y promete de todo

19/02/2021 | 00:12 AM

Tras sus giras de proselitismo por todo Sinaloa en busca de apoyo por un cargo de elección popular y de prestar a Escuinapa maquinaria para raspar calles, ahora el Alcalde Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres le ha dado por realizar recorridos por colonias de Mazatlán, donde abraza a las personas y hasta los perros, además de prometer de todo a los vecinos, como pavimentación, rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje en calles y alumbrado público.

Ayer por la mañana en un recorrido por la Colonia José María Pino Suárez, Benítez Torres dijo que la visión del actual Gobierno Municipal es atender a las familias que viven en situación de vulnerabilidad.

"Hay rezagos de tantos años, pasaron gobiernos y gobiernos, y lo que menos les interesa es ayudar a la gente vulnerable. Y nuestra visión es diferente, nuestra visión es venir a resolver y ayudar a la gente más vulnerable; nuestro lema es muy claro 'primero los pobres' y a esos hay que atender primero sin olvidar lo importante, lo que genera la economía de Mazatlán", dijo el Alcalde, de acuerdo a un boletín del Gobierno municipal.

Benitez Torres mencionó que aunque su Gobierno está trabajando para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, él continuará visitando las colonias del puerto, para conocer de primera mano sus necesidades, pues siempre hay tiempo para hacerlo.

"Vamos a seguir visitando todas las colonias, esa es nuestra función, servir a la gente. Esto debí haberlo iniciado antes, pero siempre hay un proceso de enseñanza y nunca es tarde, siempre hay oportunidad (de ayudar a los que más lo necesitan)".

El Presidente Municipal promete pavimentación de calles en sus recorridos por colonias del puerto.

Durante el encuentro con vecinos del asentamiento que tiene más de 25 años, el Alcalde se comprometió a la pavimentación de la calle 14 de Febrero, pues es una de las vialidades que más problemas presenta durante la temporada de lluvias.

Otras peticiones que recibió fueron solucionar problemas de alumbrado público, raspado de calles y la regularización de viviendas en la zona.

Por la tarde, Benitez Torres dio los banderazos de arranque para cinco obras de pavimentación y la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje en calles de dos colonias del puerto, con una inversión total de 7 millones 693 mil pesos.

Desde la Colonia Villa Satélite, destacó que estos trabajos se harán con recursos propios del Ayuntamiento de Mazatlán, y no tendrán ningún costo para los beneficiados, que con estos trabajos verán mejorado el nivel de calidad de vida.

"Los gobiernos de la Cuarta Transformación no deben cobrar ni un cinco al ciudadano, deben de hacer las cosas con el dinero de sus impuestos; hay que manejarlos en forma transparente, honesta y sacar adelante las cosas. No es posible en un trienio resolver tantos años de olvido, no es posible, pero cuando hay voluntad sí se puede".

Ricardo Orduño Cota, presidente del comité de vecinos de la calle Morfeo, agradeció a Benitez Torres por iniciar la obra que vendrá a cristalizar un sueño de 36 años.

"Es un gusto para mí tomar la voz y dar este mensaje, porque tenemos sin equivocación alguna, 12 administraciones que acumulan 36 años en esta lucha para pavimentar esta pequeña calle. Agradecer su gestión tan enorme por esta incansable lucha de 36 años".

Los banderazos para los trabajos de pavimentación se dieron en las calles Morfeo, Atenea; mientras que la Humboldt además de la pavimentación se hará también la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje. Las tres vialidades son de la Colonia Villa Satélite.

En la Colonia Benito Juárez se pusieron en marcha las obras de pavimentación en las calles Primera Juan Balderas y Defensa Nacional.

Ahí "El Químico" Benítez Torres recorrido la zona acompañado de vecinos, a quienes hasta abrazó y saludó.

El pasado miércoles, Benitez Torres inauguró el Centro de Bienestar y Control Animal. Es una construcción ubicada en el Fraccionamiento Los Magueyes, en el cual se invirtió más de $702 mil, aseguró.

Ahí, junto a su pareja, la presidente del DIF municipal, Gabriela Peña Chico, abrazó a un perro que le acercaron.