RecorrerÃ¡ Francisco Bibriesca con su guitarra Un Camino al Sur

CONCIERTO

Recorrerá Francisco Bibriesca con su guitarra Un Camino al Sur

El guitarrista Francisco Bibriesca se presentará este miércoles, a las 20:00 horas, en Catedral

Nelly Sánchez

Hace 21 años, Francisco Bibriesca tocó por primera vez ante el público en una ciudad de Sinaloa, fue en Navolato, ciudad donde inició hace una semana su Gira Mundial Un camino al Sur, y este miércoles estará en Culiacán, a las 20:00 horas, con un concierto en Catedral.

"Navolato es el primer lugar o primera ciudad donde di un concierto, mucho antes de que empezara con las giras, y por esa razón esta gira inició ahí", compartió.

"Todos los conciertos tienen una razón de ser, no toco en todos los municipios, las ciudades tienen un por qué".

El de hoy, será el concierto número mil 744 de su carrera.

"Llegar a esa cantidad de conciertos no ha sido fácil, ha sido complejo, a veces desgastante, cansado, pero satisfactorio. Hay detrás mucho esfuerzo, de todos, unos tocan, otros organizan, otros difunden. No ha sido sencillo, pero tampoco tan difícil, todo es dedicación, empeño".

Esta noche tocará música de Fabián Coronado, dedicada a él, así como de Joaquín Rodrigo y Edín Solís.

"En muchas cosas la gira es similar a otras anteriores, salvo que hay recorridos, lugares que estoy retomando y que había dejado de lado, porque tenía otras cosas, aparte muchos compromisos derivados de la música", dijo.

Un Camino al Sur, explicó, tiene que ver con su historia, sus relaciones, sus vivencias.

"Son mis amigos, mi familia, mis estudios, mis papás, que siempre ellos tienen una presencia muy fuerte en cada cosa que voy haciendo, son 20 años de carrera cumpliendo, es la gira 20 y muchas de las cosas que hago tiene que ver con mis padres (qpd)".

Bibriesca es reconocido como uno de los guitarristas clásicos más destacados de nuestro país, pues a lo largo de una carrera artística de 20 años, ha ofrecido más de 1700 conciertos en centros culturales, salas de concierto y teatros más importantes de la escena musical.

Ha pisado escenarios como el Kennedy Center de Washington, D.C., el Sydney Opera House (Australia), Cairo Opera House (Egipto), Jin Fan Hall y en el Beijing Concert Hall (China), Gedung Kesenian Jakarta (Indonesia), Teatro Degollado y Palacio de Bellas Artes (México), entre otros.

Con sus giras anuales, ha llegado a países como Holanda, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, Costa Rica, Belice, El Salvador, Panamá, Colombia, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Singapur, Malasia, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Este año, sus conciertos serán en el noroeste, Baja California, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, luego el noreste, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, pero además en otras partes del mundo, Estados Unidos, Australia y países de Asia y Europa.

"Es una gira más demandante, de muchos conciertos, 91 confirmados, más los que se sumen. La mitad de la gira será fuera del país, una gran parte en Estados Unidos y el otro 50 en el país, como casi todas las giras".

PARA SABER

En este concierto que organiza el Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, el público podrá apreciar una selección de piezas, entre ellas Madroños, de Federico Moreno Torroba, Tres piezas rioplatenses de Máximo D. Pujol, Viaje continuo de Fabián Coronado, Pasaje abierto de Edín Solís, Canciones de cuna de Richard Charlton y Zapateado de Joaquín Rodrigo.

LA GIRA

Después del concierto en Culiacán, Francisco Bibriesca continuará su gira con presentaciones en Guasave, Los Mochis, Mazatlán, Ensenada, Rosarito, Mexicali Tijuana, La Paz, los cabos, San José, y otras ciudades de Sonora.

"No puedo olvidar donde empecé, donde nací, incluyo todas las ciudades donde he tocado desde mis inicios, siempre voy a estar en esos lugares... Puedo tocar hoy en Washington y al otro día en Navolato, es trabajo, me pagan, pero además aprecian mi trabajo".

Francisco Bibriesca

Guitarrista