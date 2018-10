REVIRE

Recula Chenel: no teme ningún atentando en su contra

Héctor Melesio Cuén Ojeda es un hombre institucional y una persona honorable, dice el controversial Diputado local

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ José Manuel Valenzuela López, “El Chenel”, rectificó en su declaración de que “temía por su integridad física”, luego de haber dejado al PAS, para sumarse al PRD.

El Diputado local señaló que “no utilizó la expresión correcta”, cuando anunció de que se sumaba al perredista Édgar González, para conformar ambos una bancada en la naciente 63 Legislatura.

El tres veces Alcalde de Angostura reveló que la mañana del martes 2 de octubre sostuvo una reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, para notificarle su decisión.

Según sus propias palabras, Cuén Ojeda “se encabronó” cuando él le dio la noticia, y luego mencionó que esperaba no se atentara contra su persona.

“Son cosas que se dan en la vida política, no hay que asustarse”, declaró.

“Ahorita la decisión que tomé, la asumo y apechugo, ojalá y no tenga problemas en mi integridad personal, y que se tome alguna reacción, de la cual no se interprete esta decisión, y se entienda que tengo derecho a decidir por mi persona, y el futuro político mío”, manifestó, de manera textual.

Y es que, argumentó Valenzuela López, reconoce le debe al PAS, pero “que también entienda (Cuén) que yo tengo derecho a ser libre”.

Luego detalló sobre su planteamiento de riesgos a su integridad.

“Me refiero a que no se apasionen, alguna gente, que digan ‘este loco traidor’, o algo que suceda en una situación de fanatismo, o que no entiendan que mi interpretación, mi decisión, ‘soy libre como los pájaros’”, insistió.

-- ¿Pero teme por eso?

-- No temo, solo temo a Dios y anda conmigo. Yo soy libre donde esté.

Ayer Valenzuela López se retractó sobre lo dicho al inicio de la sesión del martes en el Congreso local.

“No, no, más bien yo; la palabra no fue la correcta la que yo comenté, no hay nada qué temer, no existe ningún, algo que atente contra mí, por esta decisión que yo tomé, no existe de parte de nadie”, subrayó.

El maestro Cuén y él, detalló, dialogaron y lógicamente que el ex rector de la UAS se molestó, porque no esperaba la noticia de que no se incorporaba a la fracción del PAS.

“Es cierto, la decisión que tomé tuvo trascendencia en el partido (PAS), tiene repercusión y afecta intereses del propio Partido Sinaloense, por la salida mía.

“Y bueno, el maestro (Cuén) es institucional, es una persona honorable, yo simplemente tomé la decisión que correspondía como persona, de momento él se molestó, pero él lo asimila”, abundó.

-- ¿Descarta que haya un atentado contra usted?

-- No, no existe, ni se dijo, ni lo hay, y no temo nada, porque son decisiones que finalmente se deben de respetar.

La salida de Valenzuela López de la fracción pasista originó que este partido, por primera vez en las últimas tres legislaturas, se quedara sin voto en la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de poder dentro del Congreso local.

Asimismo esto impactará en la asignación de recursos públicos, al quedar Angélica Díaz de Cuén como única Diputada pasista en la nueva Legislatura.