Reducción de recurso federal ya afecta al Ayuntamiento de Culiacán: Tesorera

Issel Guillermina Soto González explica que el recurso otorgado por la Federación representa cerca de un 10 por ciento del capital anual del municipio

Belem Angulo

La disminución de las participaciones federales que le corresponderían al municipio de Culiacán ya se está viendo reflejada en las arcas del Ayuntamiento, reveló Issel Guillermina Soto González, tesorera municipal.

"Ahorita ya nos está afectando la caída de las participaciones", dijo.

Explicó que el recurso otorgado por la Federación representa cerca de un 10 por ciento del capital anual del municipio.

"Sí nos va a afectar. La caída de las participaciones se estima en un 8 a 10 por ciento", comentó.

Esta semana el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, había asegurado que el municipio no había sido afectado con el recorte de recurso federal.

"En Culiacán no tenemos reporte en recorte de participaciones federales, pero de alguna manera el Gobierno Municipal ha tenido una financiera muy importante y esto nos está garantizando no tener problemas a corto plazo", subrayó.

También comentó que el Ayuntamiento de Navolato se encontraba evaluando una reducción de personal.

Ante esto, Soto González informó que no es el caso de Culiacán, ya que se pretende conservar la plantilla laboral a pesar del recorte.

"En el caso de Culiacán, el Presidente... no he tenido una excepción por parte de él que me diga que va a haber una reducción en cuanto nóminas o personal. No hemos tenido un acercamiento sobre ese tema, esperemos continuar con los trabajadores que tenemos", dijo.

La funcionaria municipal agregó que la comuna trabaja en la creación de estrategias para subsanar este recorte.

"Si bien nosotros como municipio hemos avanzado en el tema de la recaudación del impuesto predial, hemos tenido a lo largo de los seis meses que llevamos en la administración de este ejercicio descuentos de 100 por ciento en multas y recargos para equilibrar un poco la caída de las participaciones", señaló.

Además, informó que la administración municipal se encuentra a la espera de un fondo de estabilización que procederá desde Gobierno Federal.

"Cuando entra una caída de participaciones hay un fondo de estabilización que nos lo manda la Federación a través del Estado, esto viene a regular un poco la caída de las participaciones y lo que nosotros hemos estado haciendo con la recaudación local, hemos tratado de hacer un equilibrio para que no haya pérdidas en el Ayuntamiento", comentó.