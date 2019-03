Reduce administraciÃ³n de Estrada 75 millones de deuda a corto plazo

AYUNTAMIENTO

Reduce administración de Estrada 75 millones de deuda a corto plazo

La deuda a corto plazo hasta el 31 diciembre del año pasado era de 930 millones de pesos, hoy se encuentra en 855 millones, informó Issel Guillermina Soto González

Antonio Olazábal

La administración de Jesús Estrada Ferreiro ha reducido en 75 millones de pesos la deuda de Culiacán, informó Issel Guillermina Soto González.

La Tesorera del Ayuntamiento explicó que la deuda hasta el 31 de diciembre del 2018 era de 930 millones de pesos, sin embargo ahora es de 855. Añadió que continuamente se negocian los montos con los proveedores del Municipio y que hasta el momento no se han presentado litigios en contra de la comuna por estos motivos.

"Al 31 de diciembre traíamos una deuda de corto plazo de 930 millones de pesos, al 28 de febrero traigo una deuda 855 millones, al igual que el tema de los jubilados, los contratistas proveedores que han llegado les estamos pidiendo que hagan una quita del adeudo que traen, hay algunos que del 30, del 20 dependiendo de los montos, estamos negociando la deuda, y estamos solicitando que puedan hacer esas quitas y ya se ven los plazos como vamos a estar pagando", compartió.

"Hay una respuesta favorable de los proveedores, y el que se acerca es porque realmente requiere el dinero, no podemos extender y hacerlo para toda la deuda, con todos los proveedores, porque vamos a lo mismo, no me alcanzaría mi presupuesto para pagar, tengo el presupuesto limitado y estoy negociando con los que se van acercando", detalló.

"Lo ideal es no tener deuda, estamos trabajando y estamos viendo la posibilidad de disminuir el pasivo", agregó.

Soto González mencionó que la deuda a largo plazo no le preocupa, la que sí, es la de a corto plazo, ya que esa es la que no le permite la operativilidad del Municipio.

"El problema de la deuda a largo plazo ya lo he comentado, a mí no me afecta porque me da apalancamiento, el tema aquí, el gran problema es la deuda a corto plazo que no me permite hacer mis compras, tener más liquidez", mencionó.

Acuerda Ayuntamiento pago a policías jubilados

Acuerda Ayuntamiento de Culiacán el pago de prima de antigüedad a policías jubilados, informó Issel Guillermina Soto González.

De 40 policías que acudieron al Ayuntamiento por su pago de prima de antigüedad, 32 aceptaron un pago que representa un 30 por ciento menos de lo que les corresponde, esto por insuficiencia presupuestal, cuatro más están pendientes y otras cuatro se negaron a aceptar este acuerdo, detalló la Tesorera del Municipio.

La funcionaria explicó que el monto adeudado a los policías es de 4 millones 55 mil pesos, sin embargo dado que el Municipio no cuenta con los recursos necesarios para pagarles a todos, sólo les pueden ofrecer el 70 por ciento de lo que les corresponde, por lo que Soto González entendió a los policías jubilados que no aceptaron este acuerdo.

"Las primas de antigüedad de policías hasta el día de hoy llevamos 40 policías atendidos, 32 ya salió su cheque, ya les pagamos, cuatro están pendientes de pago, y cuatro personas se negaron a aceptar el convenio, que están en todo su derecho, no tienen porqué aceptarlo, están en todo su derecho a negarse y a esperar a que se les reintegre el 100 por ciento", mencionó.

Asimismo se está buscando pagar a los sindicalizados jubilados del Ayuntamiento. Son 228 jubilados, que representan un gasto para el Ayuntamiento de 77 millones de pesos por el concepto de prima de jubilación.

"Estamos trabajando con ellos, estamos viendo cómo vamos a proceder para pagarles su prima de jubilación, hemos tenido acercamientos con el líder sindical y está en la mejor disposición para ayudar al Ayuntamiento", señaló.