Refuta Almaral a priistas: sesiÃ³n vespertina del Congreso fue legal y sÃ­ se invitÃ³ a todos

Refuta Almaral a priistas: sesión vespertina del Congreso fue legal y sí se invitó a todos

El presidente de la Mesa Directiva muestra oficios girados a los diputados de las distintas fracciones, poniendo en entredicho al líder priista

Noroeste / Redacción

CULIACÁN.- La sesión que el Congreso realizó a las 5 de la tarde este jueves, donde se abordaron 24 puntos, más asuntos generales, fue completamente legal, enfatizó Marco César Almaral Rodríguez.

El presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo aseguró que las invitaciones a los 40 diputados se hicieron entre 2 y 3 de la tarde del día jueves.

“El punto esencial para un servidor, es ratificar, confirmar, que la sesión de ayer a las 5 de la tarde, fue una sesión legal de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica del Congreso”, dijo.

Fundamentó la legalidad de la sesión basándose en el Artículo 112 de la Ley Orgánica, que dice:

“Habrá sesión pública los martes y jueves de cada semana, con excepción de los días de festividad nacional, estatal y los que disponga la Cámara. Dicha sesión comenzará a las once de la mañana, a menos que el Presidente de la Cámara convoque a otra hora, pudiendo durar tres horas y podrá prorrogarse a juicio de la Cámara, dependiendo de la naturaleza de los asuntos en cartera”.

Señaló que se volvió a convocar a las 5 de la tarde porque no hubo condiciones para sacar la sesión pública ordinaria, la cual se trasladó para la tarde.

En conferencia de prensa, Almaral Rodríguez mostró un oficio dirigido a la diputada del PRI Elba Margarita Inzunza Valenzuela, recibiéndolo su secretaria, o asesora, a las 2 de la tarde con 53 minutos.

Mostró también el oficio dirigido a Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de los diputados del PRI, documento que fue recibido antes de las 3 de la tarde, añadió.

“Hay algunos que le pusieron hora otros no, pero la entrega de este documento, de esta convocatoria, fue entre 2 y 3 de la tarde, aquí está la del diputado Sergio Jacobo Gutiérrez”.

Agregó que el diputado del PT Eleno Flores Gámez recibió su invitación a las 3 de la tarde y el legislador del PAN Jorge Iván Villalobos, metió justificante porque no podía asistir a la sesión.

Indicó que la diputada del PAS Angélica Díaz Quiñónez se incorporó a la sesión a las 6 de la tarde, una vez que cumplió un compromiso en Badiraguato.

Lo esencial, reiteró, es que el presidente de la Mesa Directiva puede convocar a cualquier hora, y las sesiones, del martes, ni la del jueves, no se pudieron instalar.

No puede, explicó, haber parálisis legislativa y como diputados deben ser responsables ante la sociedad sinaloense.

Para desarrollar la sesión eran suficientes 21, de los 40 diputados, la cual iniciaron con 26.

“Hubo quórum, por lo tanto la sesión es legal, completamente legal, tanto la convocatoria como la instalación de la sesión”, añadió.

Recordó que el jueves, los diputados del PRI, Faustino Hernández Álvarez y Ana Cecilia Moreno Romero, tomaron la palabra antes del punto número uno de la orden del día.

Ante la toma de la tribuna por parte de los productores cenecistas, la sesión no se instaló a las 11:00 horas, hora de ley, ni siquiera se dio el pase de lista, mencionó.

“Y si no hubo pase de lista, que es el punto número uno, por lo tanto no se pudo declarar quórum y por lo tanto no se instaló la sesión, no se instaló la sesión”, reiteró.

No se pudo continuar la sesión por falta de condiciones de seguridad, situación inédita en el Congreso, por eso se aplicó el Artículo 112 y se convocó a una hora distinta.

Asistieron los que quisieron, pero todos fueron requeridos, dijo.

No fue una sesión extraordinaria, continuó Almaral Rodríguez, sino ordinaria en una hora distinta.

