Refuta Francisco Mojica a Edna Fong: el comitÃ© anticorrupciÃ³n de Sinaloa va bien, muy bien, dice

ANTICORRUPCIÓN

Refuta Francisco Mojica a Edna Fong: el comité anticorrupción de Sinaloa va bien, muy bien, dice

Sí está funcionando el Comité de Participación Ciudanana, e incluso, es uno de los más avanzados del país, asegura Francisco Manuel Mojica López ante la crítica de la líder empresarial

José Alfredo Beltrán

El Comité de Participación Ciudadana sí está funcionando, trabajando duro y es uno de los mejores en el país, concluye su coordinador Francisco Manuel Mojica López.

El representante de los ciudadanos ante el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual está integrado por las dependencias vinculadas al combate a la corrupción en la entidad y este comité ciudadano, refutó a Edna Fong Payán.

En rueda de prensa la presidenta del Centro Empresarial de Sinaloa expresó su "profunda preocupación" por la "falta de resultados y pocos avances" del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa y de su órgano rector, el comité coordinador, que es presidido por Mojica López.

"A casi dos años de la publicación de esta ley y cerca de cumplirse un año de la conformación del Comité de Participación Ciudadana, el Centro Empresarial de Sinaloa manifiesta su profunda preocupación por la falta de resultados de este sistema, particulamente de su órgano rector, el comité coordinador, presidido por el titular del Comité de Participación Ciudadana", señaló.

El CPC está integrado por cinco ciudadanos, electos por una Comisión de Selección de nueve miembros electos por la anterior legislatura y en la cual intervinieron académicos y empresarios.

Fong Payán cuestionó que los integrantes del CPC han asumido una actitud de "echarse la bolita", delegando responsabilidades.

"No se han visto avances significativos en el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas y mecanismos de combate a la corrupción", advirtió.

Sobre la crítica de la líder empresarial, habló Mojica López.

- ¿Cuál es el balance que hace a nueve meses de creado el CPC?

El Comité de Participación Ciudadana necesita entrar en un ritmo de armonía junto con la coordinación del Comité de Participación Ciudadana nacional, con base en eso, tenemos parámetros de medición. El comité en Sinaloa va bien, va muy bien; iniciamos en una posición, de acuerdo con las mediciones de Coparmex en el lugar 22 y ahora estamos dentro de los mejores cinco, en función de la implementación del sistema a nivel nacional.

Mojica López insistió en que datos de la propia Coparmex, a la cual pertenece Fong Payán, los ponen en esos primeros cinco lugares nacionales "que han desarrollado una implementación adecuada del sistema".

"Esa es una buena señal, pero también tenemos que ser objetivos y realistas, las expectativas que tiene la sociedad del CPC siguen estando en un 'stand by' porque no las hemos atendido como le gustaría a la ciudadanía", reconoció.

Mojica López manifestó que esta es una "área de oportunidad" donde deberán enfocar de hoy en adelante sus esfuerzos, para primero tener una mayor comunicación con la ciudadanía y brindar mayores conceptos de capacitación.

"Para después de tomar las exigencias de esa ciudadanía orientada, poder poner temas en la mesa del comité coordinador", subrayó.

- ¿A qué se refiere a que "Sinaloa va bien" con la implementación del sistema anticorrupción?

Primero a que se deben establecer las bases de una manera adecuada, lo que te marca la instalación del comité coordinador, lo que te marca la selección y el proceso por el que seleccionaste al secretario ténico, la obtención de un presupuesto, porque hay comités en el país que aún no tienen presupuesto.

También, agregó, el llevar al cabo los lineamientos que corresponden a la primera fase para poder continuar con lo que viene, que es la implementación de la plataforma nacional digital y el sistema estatal de información.

Además, añadió, se trabaja en la definición de la metodología para la política estatal anticorrupción y la definición de indicadores de evaluación.

"Eso es lo que viene, pero no puedes generar eso si no tienes los pasos anteriores; Sinaloa ya está listo, inclusive me atrevo a decir que vamos a ir más allá de lo que está haciendo el sistema nacional, porque nosotros ya estamos trabajando en la política estatal anticorrupción, derivado del foro que hicimos en Culiacán", agregó.

La intención, señaló, es conectarse luego con la política nacional anticorrupción.

"Vamos a avanzar desde Sinaloa en ese tema, no vamos a esperar al nacional y ya pronto habrá definición de la política estatal anticorrupción y los indicadores que vamos a utilizar para medir al CPC y a los organismos que conforman al comité coordinador", expuso.

- Lo que usted dice se contrapone a la postura del Centro Empresarial de Sinaloa, en el sentido de que no ha funcionado el CPC...

Mira, cualquier comentario en relación al funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana es bienvenido; cualquier critica constructiva hay que aceptarla con responsabilidad y hay que acercanos con las personas que no tienen el panorama adecuado, para indicarles qué estamos haciendo.

Y que a la vez ellos nos alimenten, de cuál es la expectativa, cuál es la necesidad del grupo en particular, para que el CPC los pueda apoyar y podamos entablar, trabajando de manera conjunta.

- ¿Está o no está funcionando, dando resultados, el CPC?

Sí está funcionando.

Va para 2 años...

El 16 de junio del año 2017 se publicó la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, cuyo fin es establecer, articular y evaluar las políticas públicas, así como establecer procedimientos para la coordinación entre las autoridades involucradas en la prevención y sanción de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares.