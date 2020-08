Regidor de Escuinapa es detenido tras protagonizar un altercado con otra persona

Ramón Gaspar Sarabia Toledo terminó en las celdas preventivas luego de supuestamente agredir al dueño de un centro de acopio que también fue detenido

Noroeste / Redacción

02/08/2020 | 12:44 AM

Al notar la presencia de la prensa, el regidor se retiró en su vehículo y no dio su versión de los hechos.

ESCUINAPA. _ Después de supuestamente protagonizar un altercado con el dueño de un centro de acopio, el regidor Ramón Gaspar Sarabia Toledo fue remitido a las celdas preventivas de Seguridad Pública.

El hecho se presentó la tarde del sábado, al parecer el edil y la otra persona detenida pagaron una multa de 800 pesos, después de estar una hora detenidos en la corporación preventiva.

José Manuel Rojas, quien fue detenido junto con el regidor, indicó que Sarabia Toledo llegó a su centro de acopio y estuvieron platicando, hasta que le recordó un adeudo de hace dos años.

“Le dije (al regidor) ¿Cuándo me vas a pagar? le dije bien, pero se alteró y empezó a decirme de cosas, agarró un desarmador y me tiró un ‘puñete’ le dije ¿Qué pasó? Lo sometí y entonces el regidor me dijo ‘ahorita vas a ver el poder que tengo’, llegó la policía”, relató Rojas.

Al lugar, señalaron testigos, llegaron dos patrullas, una con 15 elementos de policía, así como dos motos patrullas, quienes rodearon el centro de acopio, un menor de 17 años fue “encañonado” al cuestionar el hecho.

“Quisieron subirme a la patrulla a empujones, pero les dije está bien llévenme detenido pero el regidor se va detenido junto conmigo, en las celdas el señor gritaba, le dije ‘solo por cobrarte, mira donde estamos’, porque no era motivo” dijo.

El hecho fue un abuso de autoridad, indico, pues se usó la fuerza pública en un asunto privado del regidor y contra un ciudadano que fue agredido por esta persona.

Fue una hora que estuvieron detenidos, el regidor si fue llevado a las celdas, por lo menos en eso no hubo diferencia, reconoció, pero desconoce si pagó la multa.

Manifestó que después de salir de las celdas preventivas, el hijo del regidor, de cual desconoce el nombre, empezó a amenazarlos, los retó a golpes y estaba en una actitud prepotente.

Noroeste acudió al lugar donde estuvieron las dos personas detenidas, el regidor ya estaba en su vehículo, el cual echó a andar de inmediato al ver que se tomaban fotos, no dio su versión de los hechos, ni contestó a las llamadas que se le hicieron.

Esta es la segunda vez que Ramón Gaspar Sarabia Toledo tiene un altercado en Seguridad Pública, la primera vez agredió a un elemento de Tránsito, después de que uno de sus hijos fuera detenido por negarse a usar el cinturón de seguridad y entregar sus documentos, el regidor se molestó por la detención y llegó alterado a la dependencia preventiva.