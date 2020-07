Regidores de Concordia exigen respeto a comisiones y no simular acuerdos

Jesús Ornelas, del PRI, Abigail Garzón, del PAS, y Carmen Reyes, de Morena, se levantaron durante toda la sesión con pancartas en mano

Alma Soto

CONCORDIA - Regidores del PRI, PAS y Morena participaron en silencio en la sesión de Cabildo 45, en la que únicamente se presentó un informe por escrito de la situación del Covid-19 en el municipio.

Jesús Ornelas Salazar, del PRI, Abigail Garzón, del PAS, y Carmen Reyes Tisnado, de Morena, permanecieron de pie y en silencio durante toda la sesión, con pancartas en mano.

"Rechazamos que violente los acuerdos del Cabildo y atienda solo sus prioridades", "Rechazamos el desorden y la simulación en el gasto del dinero de los concordenses", "El Presidente intenta callar las voces que lo cuestionan", se leía en las cartulinas.

Además, la Secretaria del Ayuntamiento, Cleotilde Velarde Zamudio, leyó cuatro pronunciamientos de los regidores, en los que solicitaron la entrega del balance financiero y un informe de la situación del fondo de pensiones; información respecto del destino de recursos aprobados por el Cabildo para un pozo artesiano para La Embocada, además del estudio de suelo; que se les informe que sucedió con los 400 mil pesos para despensas; y, que se les dé un informe detallado de las personas que estén a punto de jubilarse.

Al final de la sesión, aseguraron que solicitaron información por escrito porque no se les da la palabra en Asuntos Generales.

“Hay asuntos que se turnan a comisiones, como se hizo ahorita con nuestras peticiones, pero luego se quedan ahí congeladas, las comisiones no avanzan, no sesionan, el Presidente y el Secretario deciden todo”, declaró Ornelas Salazar.

Consideró que el Presidente Municipal está faltando a la responsabilidad que tiene para con todos los concordenses, pues es poco tolerante a quienes no piensan igual que él.

El regidor manifestó que en el Cabildo se toman acuerdos, como el caso de los recursos para el pozo artesiano y los 400 mil pesos para despensas, y si al final no hay recursos para ello, no revoca los acuerdos, nada más los toma.

“Si le parece y los contempla, se hacen, si no le parece, solo dice que en Tesorería no hay recursos, yo creo que desde ahí se le ven la seriedad a los acuerdos de Cabildo, es una finta, no sabemos en dónde están”, declaró.

Reyes Tisnado dijo que están cansados de que no se les permite hablar, a pesar de que son los representantes del pueblo.

“Hay una cerrazón en nuestro gobierno, se nos hace a un lado, nos encontramos con pared, por eso exhorto al Presidente Municipal a debatir las propuestas que traemos del pueblo de Concordia, a que desde aquí reflexione, fuera la corrupción, fuera la simulación y los moches”, declaró Reyes Tisnado.