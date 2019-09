Registra SSP de Culiacán a 30 detenidos en los festejos del Día de la Independencia

Óscar Guinto Marmolejo dice que se registró un saldo blanco durante la noche en la explanada del Palacio de Gobierno

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El secretario de Seguridad Pública de Culiacán, capitán Óscar Guinto Marmolejo, confirmó que un total de 30 personas fueron detenidas por cometer diferentes faltas administrativas durante los festejos del Grito de Independencia de ayer por la noche en la explanada del Palacio de Gobierno.

“Fue un saldo blanco, se vivió un ambiente totalmente familiar, la coordinación establecida entre los tres órdenes de gobierno resultó, había presencia de Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil y en todo eso se llevó a cabo una organización desde temprana hora y pues afortunadamente nos resultó”, dijo.

“Se detuvieron aproximadamente a 30 personas por diferentes faltas administrativas, sólo ayer, en el área de la explanada”.

En lo que respecta al operativo alcoholímetro, Guinto Marmolejo explicó que todo el fin de semana estuvo muy tranquilo y que incluso ayer, una vez que se terminó el operativo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, se realizaron rondines por lugares con centros nocturnos que cerraron temprano.

También dijo que aunque no tuvieron reportes de detonaciones de armas de fuego en la ciudad y las sindicaturas, sí hubo dos personas que arribaron a centros de atención médica para recibir ayuda por una agresión de bala.

“Reportes como tal no tuvimos, tuvimos si no mal recuerdo dos personas lesionadas por armas de fuego, pero que llegaron por su propio pie a las diferentes instituciones de salud, pero no tuvimos reporte, incluso en las sindicaturas estuvo muy tranquila toda la ciudadanía”, agregó.

“De los dos años anteriores y éste, pues ha estado muy tranquilo, no hemos tenido incidentes mayores”.