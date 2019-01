Regresan varias veces a contribuyentes que acuden a pagar el Predial en CuliacÃ¡n

Regresan varias veces a contribuyentes que acuden a pagar el Predial en Culiacán

Varios ciudadanos se quejan de los documentos excesivos que está pidiendo el Ayuntamiento de Culiacán para realizar el pago, es por ello que hay largas filas para ponerse al corriente con este impuesto

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En uno de los pilares del Ayuntamiento de Culiacán está Guadalupe Corona tejiendo sentada en una silla esperando poder pagar el impuesto predial.

La espera para pagar el impuesto es larga, además que la llovizna que cae en la capital sinaloense no hace más placentera la visita de la ciudadanía para estar al corriente con sus obligaciones tributarias.

Hay molestias generalizadas entre las personas que van al Ayuntamiento de Culiacán a pagar el predial, ya que los documentos que les están exigiendo son demasiados, y muchos no sabían que estaban siendo requeridos datos nuevos para pagar el impuesto.

Son muchas las personas que están acudiendo a pagar el predial. Siempre los primeros días de cada año las personas hacen largas filas para hacer este pago, que de hacerlo antes del 28 de febrero tendrán un descuento de pronto pago.

Antes de finalizar el año, la actual administración pidió a la ciudadanía que presentaran los documentos correspondientes para acceder al descuento que se le hace a cada sector de la población, esto con el fin de alimentar la data, situación que ha ocasionado molestia y descontento, ya que se está haciendo lento poder estar al corriente con el impuesto predial.

Guadalupe es una de esas personas que está en la larga fila, esperando para pagar. A diferencia de los demás, ella espera pacientemente su turno mientras teje; conversa que tiene 20 años sin falta pagando el impuesto, normalmente le cuesta entre 160 y 200 pesos.

A la mujer de la tercera edad es la segunda vez que la regresan. Hace dos días llegó a pagar como tradicionalmente lo hace, sin embargo se encontró con la sorpresa de que estaban pidiendo documentación nueva.

"Ahora está muy tardado, por lo regular todo el tiempo ha sido así (largas filas), venimos cuando recién empieza y todos venimos por el descuento, y si, sí tarda uno bastantes horas... pero ahora estamos tardando un poquito más, porque nos regresan que porque nos falta un papel, a veces nos confiamos en que debemos de traer la hoja del pensionado, y no es eso, quieren una hoja donde se compruebe que está cobrando", platica.

Lo que le están pidiendo a ella, y a todos los jubilados y pensionados, es una identificación oficial; credencial del jubilado o pensionado, original y copia; concesión de jubilación ya sea del IMSS o del ISSSTE; si es cónyuge del contribuyente, el acta de matrimonio y comprobante de domicilio.

Guadalupe conversa que está tranquila, ya que no vive muy lejos. Quien sí denota molestia es Angélica María, contribuyente que es la tercera vez que la devuelven en su intento de estar al corriente con el impuesto.

"Todos los requisitos estos (muestra el papel donde se enlistan los requisitos), vengo a pagar el predial de mi mamá, mi papá es pensionado, y yo soy pensionada y vengo a pagar el predial y ahora ya piden nuevos requisitos... ya ahorita no haré nada, mejor me voy a la casa, porque me faltan los papeles de mi mamá", relata.