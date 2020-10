Reinicia construcción de la base de la Guardia Nacional en Escuinapa

Hace un mes se pararon los trabajos porque las fuerzas federales presuntamente se extendieron al predio contiguo, por lo que un particular reclamó el hecho

Carolina Tiznado

14/10/2020 | 12:27 AM

ESCUINAPA._ La Secretaría de la Defensa Nacional reinició labores de construcción en lo que será la base de la Guardia Nacional en el municipio.

En la entrada norte del municipio, el predio donado por un particular, registra nuevo movimiento de maquinaria y trabajadores, que adecuarán el sitio para alojar más de 200 elementos de las fuerzas federales.

“Inicialmente los trabajos se tenían que terminar en diciembre, pero como se paró por unos días, no hay fecha de terminación”, dijo uno de los trabajadores.

De acuerdo con el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, se buscarían nuevos predios con el objetivo de evitar problemas y el Municipio sería enlace entre la SEDENA y el particular, con domicilio en Rosario, con la intención de que llegaran a un acuerdo.

Los trabajadores señalaron que no se tocará el predio aledaño al donado, pues no hay acuerdos aún con el particular del que se tomaban algunos metros, pero sí se construirá la base.

“Solo se va a construir sobre el terreno donado, si la otra persona accede a vender, entonces se hará una vialidad, pero sí alcanza el terreno que se tiene, son 42 metros por 200 metros”, dijo la persona que lidera los trabajos.

En el lugar se harán espacio de alojamiento para 200 elementos, cancha de futbol, área de transportes y después sería hacer una vialidad alterna, en caso de que la dueña del terreno, acceda a vender o donar.