BEISBOL

Relevistas guindas salen al rescate en el verano

Los lanzadores de bullpen de Tomateros de Culiacán brillan en las diferentes ligas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El cuerpo de relevistas de Tomateros de Culiacán supieron cerrar el trato en la más reciente semana, dentro de la actividad de beisbol veraniego.

Juan Ramón Noriega, logró par de rescates en ese periodo. Sin embargo, lo que más destaca en el derecho es que acumula quince relevos sin permitir carrera y que al menos ponchó un bateador en trece, de los más recientes catorce.

Usualmente, los relevistas no trabajan en tres juegos consecutivos, pero esto no fue problema para Derrick Loop. El zurdo logró rescate en los tres duelos vs Algodoneros de Unión Laguna como local. Éstos fueron los primeros tres en su campaña veraniega.

También desde la lomita y del lado zurdo, Daniel Rodríguez estuvo cerca de firmar cita con la historia. En su apertura vs Bravos de León, Danny llevó juego perfecto hasta la séptima, el cual perdió con pasaporte vs Jeremías Pineda.

Más tarde, los leoneses anotaron par de carreras y Rodríguez terminó con la derrota, no obstante registrar enorme dominio en el montículo.

Quien sí logró salir victorioso fue Amílcar Gaxiola. El serpentinero de los Generales de Durango ganó su tercer inicio de manera consecutiva, para llegar a cuatro en la presente temporada.

Édgar Arredondo tuvo su primera apertura, tras la aparición en el Juego de Estrellas de la Texas League (AA). El derecho permitió una carrera limpia en cuatro episodios, con ese mismo número de ponches.

Julio César Urías rompió la sequía de juegos sin relevar y el domingo contra Padres, trabajó un episodio perfecto, con par de ponches.

Desde la caja de bateo, la hazaña más notable fue por la vía de Antonio Lamas. El cañonero nayarita llegó a mil imparables en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) el 5 de julio vs Toros de Tijuana. El hit se lo conectó a Orlando Lara en la quinta alta, sin outs y fue sencillo.

Lamas pegó imparable en los seis juegos de la semana y en total, promedió .542 con HR y 11 CI.