Renato Ocampo llama a la poblaciÃ³n a no intervenir en tomas clandestinas para prevenir mÃ¡s tragedias

Renato Ocampo llama a la población a no intervenir en tomas clandestinas para prevenir más tragedias

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que quienes participan en tomas clandestinas ponen el riesgo su integridad física y su vida

Belizario Reyes

19/01/2019 | 12:24 AM

MAZATLÁN._ Un llamado a la población a que no intervenga en tomas clandestinas para evitar más tragedias como la que ocurrió ayer por la tarde noche en el estado de Hidalgo, hizo el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar.

“Pedirle de nuevo una convocatoria a toda la ciudadanía de que si se llegase a dar un caso como éste que no intervengan, ya vemos las consecuencias que no deben de ser, incluso estaban familias completas haciendo ahí (recolectando combustible), y tenemos que ser bien claros, eso también va de la mano de participación ciudadana, que la ciudadanía no participe en ese tipo de eventos y que nos ayuden a poder tener mejores condiciones”, añadió Ocampo Alcántar.

Agregó que quienes participan en tomas clandestinas ponen el riesgo su integridad física y su vida.

De acuerdo con las más recientes cifras oficiales, hasta esta mañana se habían contabilizado 66 personas muertas y al menos 76 heridas tras la explosión la tarde noche de ayer en una toma clandestina en el ducto de Pretóleos Mexicanos Tula-Tuxpan, en la comunidad Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo.

“Lo que hemos dicho mucho es que tenemos que buscar mejores oportunidades, que la gente no haga eso, pero también necesitamos que participen con nosotros y nos diga, y que entienda que eso no se debe hacer, que es un delito y que en el momento en que estén participando como lo hicieron están poniendo en riesgo su vida”, recalcó.

