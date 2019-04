RenunciÃ© para no caer en los malos manejos: Saenz SÃ¡nchez

Renuncié para no caer en los malos manejos: Saenz Sánchez

Por ética, no estuve de acuerdo en firmar permisos de construcciones irregulares; hay, al menos, 10 expedientes millonarios incompletos, que quieren iniciar, denuncia Víctor Saenz Sánchez, ex director de Planeación del Desarrollo Sustentable de Mazatlán

Sheila Arias

17/04/2019 | 00:25 AM

Víctor Saenz Sánchez, ex director de Planeación del Desarrollo Sustentable de Mazatlán (al centro) aclara el motivo de su renuncia.

MAZATLÁN._ No me presté a malos manejos, así el Arquitecto Víctor Saenz Sánchez resumió su inesperada salida del Gabinete del Alcalde, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, una separación que ya veía venir.

El ahora ex director de Planeación del Desarrollo Sustentable tenía a su cargo avalar las nuevas construcciones en Mazatlán: desarrollos, torres, hoteles, estadios, discotecas, condominios, todo lo que implica el crecimiento cada vez más acelerado del puerto.

Saenz Sánchez se integró al Gabinete morenista en septiembre de 2018, a unas semanas de tomar las riendas. Lo recomendó otro arquitecto, pero el sábado pasado dejó el cargo. Y estos son sus motivos.

“Renuncié porque no estuve de acuerdo en firmar permisos de construcciones irregulares, efectivamente sí ingresaron varios paquetes, pero al momento de ingresar se tienen que revisar a ver si cumplen o no cumplen, estos paquetes no cumplían y ya se les había informado a los responsables de obra”, reveló.

El arquitecto aseguró que hay, al menos, 10 expedientes incompletos, se trata de proyectos de grandes inversiones que quieren arrancar sin cumplir la normatividad.

Y negó haber detenido esas inversiones y proyectos como lo acusó el Alcalde Benítez Torres, pues el lunes pasado “El Químico” declaró que Saenz Sánchez le informó a los constructores que el Alcalde no avalaba los permisos con una inversión global de 300 millones de pesos.

“Eso es mentira. Anteriormente estos profesionistas tanto ingenieros como arquitectos estaban acostumbrados a ingresar paquetes que sí venían incompletos, al interior de la Dirección ellos trabajaban mediante mordidas, pues ahorita se estuvieron checando con esos paquetes y no cumplen y tiene que apegarse al Reglamento de construcción y por eso solicité mi renuncia, la presenté por esa situación, no me presté a malos manejos como se viene mal informando”, sostuvo.

La mayoría de esos expedientes, dijo, corresponden a proyectos de construcción que ingresaron en esta administración, ya con Benítez Torres como Alcalde.

“Me queda claro cómo vienen trabajando ellos. Tengo mi trayectoria, a la hora que me invitaron yo era presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, y como profesionista ahí están mis logros”, comentó en entrevista para Noroeste.

¿Qué tipo de proyectos llegaron incompletos y querían que avalara?

“La mayoría son torres de departamentos, tanto en la zona de Lomas de Mazatlán, Gaviotas, El Dorado, Sábalo Country y otros que ingresaron de la Ferrocarrilera, del interior del fraccionamiento. Tenemos una presión fuerte por la gente de estos fraccionamientos que se les había estado atendiendo y lo que estaban pidiendo es de no autorizar si no cumplían y la presión de los colonos la trae fuerte el Ayuntamiento, pero mientras cumplan con el Plan de Desarrollo se pueden autorizar, sólo que los vecinos se están oponiendo”

¿Y qué les falta a esos expedientes?

“Traían uso de suelo ya vencido, no contaban con el estudio de riesgos, de vulnerabilidad, porque a partir de cuatro niveles ya se les solicita una red interna contra incendios, porque el equipo con que cuenta Bomberos no tiene extensión alta, eso lo autoriza Protección Civil, aparte el Reglamento marca que toda obra, a partir de 24 metros de altura, debe haber un corresponsable en estructura, en estudio de mecánica de suelo, en electricidad, en diseño, y el director responsable de obra, que no lo están cumpliendo los desarrolladores”.

¿Estos proyectos ingresaron cuando llegó usted o ya estaban?

“Algunos ya estaban, otros llegaron conmigo y se empezaron a hacer todas esas observaciones, por eso estaban detenidos, son alrededor de unos 10 paquetes... no voy a autorizar algo que no esté en regla, porque puede haber catástrofes en un futuro, esa fue mi postura, a mi ética y mi ramo profesional, yo soy constructor y perito valuador, conozco los procedimientos”.

El ex Director de Planeación del Desarrollo Sustentable declaró que el representante de una desarrolladora le insistió para que le entregara permisos de obra, pero le solicitó una lista de los que estaban pendientes. Sin embargo, el particular se quejó con el Alcalde Benítez Torres.

Y a partir de ahí tomó la decisión de salir del Ayuntamiento.

Al respecto, el Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa A.C., respaldó el trabajo de Víctor Sanz Sánchez, pues ha ocupado la presidencia de este organismos y avalaron su trabajo.